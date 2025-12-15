Tiener krijgt gelijk, naam van bushalte internaat aangepast: Ze denken dat we rare kinderen zijn

De naam van een bushalte wordt zelden veranderd, maar dit keer hoefde vervoersmaatschappij Hermes niet lang na te denken toen ze een klacht binnenkregen over bushalte Internaat Vreekwijk in Deurne. Een jongen voelde zich iedere keer dat hij uitstapte zo vervelend, dat hij actie ondernam. Met resultaat. "Nooit gedacht dat dit zou lukken."



Hoewel Internaat Vreekwijk in het Brabantse Deurne niet meer bestaat, kent iedereen het in de omgeving nog wel. Na de oorlog werden hier probleemjongeren naartoe gestuurd om een vak te leren. De jongens werden er in het begin militaristisch aangepakt.



Inmiddels staat op dit terrein een beschermde woonomgeving van jeugdzorginstelling Pactum. Een locatie waar jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen zich in een veilige, stabiele en huiselijke omgeving kunnen ontwikkelen, zo legt de organisatie uit.



Maar de jongeren die hier wonen en met de bus van en naar school of stage reizen, hoorden tot deze maand altijd nog: 'De volgende halte is... Internaat Vreekwijk.'



"Iedere keer als hij daar uitstapte, had hij daar een vervelend gevoel bij", vertelt Janneke Wanten. Ze is gedragstherapeut bij Pactum en begeleider van de tiener die het probleem aankaartte. "Hij dacht iedere keer: mensen kijken me aan, vinden me raar."



Wanten legt uit dat hij elke dag voelde hoe één woord genoeg was om een verhaal te vormen dat niet het zijne is. "Hij was daar ook boos over. Ze hebben al onterecht het gevoel dat ze anders zijn dan anderen, er niet toe doen. Elke keer moeten uitstappen bij die halte, benadrukte dat stigma."



En daarom besloot Wanten met de tiener te bespreken hoe ze dit om konden draaien. "We keken naar wat hij kon doen in zijn cirkel van invloed. Hij is toen gelijk in de pen geklommen en heeft de busmaatschappij een nette mail gestuurd met een verzoek het aan te passen."



Na een eerste afwijzing - 'Helaas kunnen we hier niets aan doen' - voerde Wanten een nieuw gesprek met de jongen. "We concludeerden dat we het er niet bij moesten laten zitten, maar dat we moesten volhouden, doorpakken. We hebben samen een constructieve, nieuwe mail gestuurd. En dit keer kregen we te horen dat ze het verzoek gingen overleggen."



Dat beaamt vervoersmaatschappij Hermes. "We krijgen vaker dergelijke verzoeken", legt een woordvoerder uit aan RTL Nieuws. "Meestal van bedrijven met een bushalte voor de deur, of de halte naar hen vernoemd kan worden. Vanwege de commerciële reden gaan we daar nooit mee akkoord. Maar toen dit verzoek bij het vervoerskundig overleg terechtkwam, waren we het er gelijk over eens: geen enkel probleem om dit aan te passen."



Dat heeft wel wat voeten in de aarde. Alle digitale systemen moeten worden aangepast, de bushalte moet nieuwe borden krijgen, de reisinformatie in alle andere bushokjes moet worden vervangen én het omroepsysteem moet opnieuw worden ingesproken. Als dat geregeld is, klinkt het eindelijk: de volgende halte is... Meester de Jonghlaan. "Zo'n naamsverandering duurt wel even en kost geld. Zo'n duizend euro. Daarom gebeurt het bijna nooit. Maar in dit geval konden we het ons echt goed voorstellen dat het vervelend is voor de jongeren."



Wanten had nooit verwacht dat het zou lukken, ze is apetrots op de tiener. "Hij appte vrijdag een screenshot van de nieuwe naam van de bushalte vanuit de reisinformatieapp. 'Het is veranderd!!!!', stuurde hij daarbij. En dat lijkt klein, maar inmiddels beseffen we dat dit een grote impact kan hebben op heel veel jongeren nu en in de toekomst."

Reacties

15-12-2025 18:56:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.000

OTindex: 96.760

Goed nieuws. En mooi dat er op dit verzoek met begrip gereageerd werd

15-12-2025 18:58:33 Spotcatus

Actief lid

WMRindex: 48

OTindex: 72

Wnplts: Ede

Mooi hoor!

