De valse Perzische prinses: wie was het (mogelijk) vermoorde meisje dat tot mummie werd gemaakt?

De Perzische Prinses of Perzische Mummie is een mummie van een vermeende Perzische prinses die in oktober 2000 opdook in Pakistaans Beloetsjistan (Zuidwest-Pakistan). Na aanzienlijke aandacht en verder onderzoek bleek de mummie een archeologische vervalsing te zijn en mogelijk een slachtoffer van moord.



De mummie werd gevonden op 19 oktober 2000. Pakistaanse autoriteiten werden gewaarschuwd voor een videotape die was opgenomen door een man genaamd Ali Aqbar, waarin hij beweerde een mummie te koop te hebben. Toen hij door de politie werd ondervraagd, vertelde Aqbar hen waar de mummie zich bevond; in het huis van stamleider Wali Mohammed Reeki in Kharan, Beloetsjistan, vlakbij de grens met Afghanistan.



Reeki beweerde dat hij de mummie had ontvangen van een Iraanse genaamd Sharif Shah Bakhi, die had gezegd dat hij deze had gevonden na een aardbeving in de buurt van Quetta (de provinciale hoofdstad en grootste stad van Beloetsjistan, Pakistan). De mummie was te koop aangeboden op de zwarte antiquiteitenmarkt voor 600 miljoen roepie, het equivalent van $ 11 miljoen. Reeki en Aqbar werden beschuldigd van het schenden van de Antiquiteitenwet van het land, een aanklacht die een maximale gevangenisstraf van tien jaar met zich meebrengt.



Tijdens een persconferentie op 26 oktober kondigde de Pakistaanse archeoloog Ahmad Hasan Dani van de Quaid-e-Azam Universiteit in Islamabad aan dat de mummie een prinses leek te zijn die rond 600 voor Christus leefde. De mummie was gewikkeld in oude Egyptische stijl en rustte in een vergulde houten kist met spijkerschriftgravures in een stenen sarcofaag. De kist was gegraveerd met een groot faravahar-beeld (een van de bekendste symbolen van Perzië en het zoroastrisme).



De mummie lag bovenop een laag was en honing, was bedekt met een stenen plaat en had een gouden kroon op zijn voorhoofd. Een inscriptie op de gouden borstplaat beweerde dat ze de relatief onbekende Rhodugune was, een dochter van koning Xerxes I van Perzië en een lid van de Achaemenidische dynastie (de heersende dynastie van Perzië van ongeveer 700 tot 330 voor Christus).



Hasan Dani speculeerde dat ze een Egyptische prinses kon zijn die met een Perzische prins was getrouwd, of een dochter van de Achaemenidische koning Cyrus de Grote. Omdat mummificatie echter voornamelijk een Egyptische praktijk was geweest, hadden ze nog nooit mummies in Perzië aangetroffen.



De regeringen van Iran en Pakistan begonnen al snel te discussiëren over het eigendom van de mummie. De Iraanse organisatie voor cultureel erfgoed claimde haar als lid van de Perzische koninklijke familie en eiste de terugkeer van de mummie. Het hoofdkwartier van de Pakistaanse archeologische afdeling zei dat het van Pakistan was omdat het in Beloetsjistan was gevonden. De Taliban van Afghanistan deed ook een claim. Mensen in Quetta eisten dat de politie de mummie aan hen moest teruggeven.



In november 2000 werd de mummie tentoongesteld in het Nationaal Museum van Pakistan.



Het nieuws van de Perzische Prinses bracht de Amerikaanse archeoloog Oscar White Muscarella ertoe een incident te beschrijven in de voorgaande maart toen hem foto's van een vergelijkbare mummie werden getoond. Amanollah Riggi, een tussenpersoon die werkte namens een niet nader genoemde antiekhandelaar in Pakistan, had hem benaderd en beweerd dat de eigenaren een zoroastrische familie waren die deze naar het land hadden gebracht. De verkoper had beweerd dat het een dochter van Xerxes was, gebaseerd op een vertaling van het spijkerschrift van de borstplaat (een vorm van sieraden, vaak voorgesteld als een broche, die meestal door rijkere mensen en de farao werden gedragen).



De spijkerschrifttekst op de borstplaat bevatte een passage uit de Behistun-inscriptie in West-Iran (meertalige inscriptie en groot rotsreliëf op een klif bij Mount Behistun in de provincie Kermanshah van Iran, in de buurt van de stad Kermanshah in West-Iran). De Behistun-inscriptie werd gegraveerd tijdens het bewind van Darius, de vader van Xerxes. Toen de vertegenwoordiger van de handelaar een stuk van een kist had gestuurd om te dateren met koolstof-14, had analyse aangetoond dat de kist slechts ongeveer 250 jaar oud was. Muscarella had een vervalsing vermoed en het contact verbroken. Hij had Interpol via de FBI op de hoogte gebracht.



Toen de Pakistaanse professor Ahmad Dani, directeur van het Instituut voor Aziatische Beschavingen in Islamabad, het voorwerp bestudeerde, realiseerde hij zich dat het lijk niet zo oud was als de kist. De mat onder het lichaam was ongeveer vijf jaar oud. Hij nam contact op met Asma Ibrahim, de conservator van het Nationaal Museum van Pakistan, die verder onderzoek deed. Tijdens het onderzoek herhaalden Iran en de Taliban hun eisen. De Taliban beweerden dat ze de smokkelaars hadden gepakt die de mummie uit Afghanistan hadden gehaald.



De inscripties op de borstplaat waren niet in correct grammaticaal Perzisch. In plaats van een Perzische vorm van de naam van de dochter, Wardegauna, hadden de vervalsers een Griekse versie Rhodugune gebruikt. CAT- en röntgenonderzoeken in het Agha Khan Hospital gaven aan dat de mummificatie niet volgens oude Egyptische gewoonte was uitgevoerd - bijvoorbeeld, het hart was samen met de rest van de inwendige organen verwijderd, terwijl het hart van een echte Egyptische mummie normaal gesproken in het lichaam zou worden achtergelaten. Bovendien waren pezen die in de loop van de eeuwen zouden moeten zijn vergaan, nog steeds intact.



Ibrahim publiceerde haar rapport op 17 april 2001. Daarin verklaarde ze dat de "Perzische prinses" in feite een vrouw was van ongeveer 21-25 jaar oud, die ongeveer 1,40 meter lang was en rond 1996 was overleden, mogelijk gedood met een stomp voorwerp in de onderrug/bekkenstreek (bijvoorbeeld aangereden door een voertuig van achteren). Haar tanden waren na de dood verwijderd en haar heupgewricht, bekken en ruggengraat beschadigd, voordat het lichaam met poeder was gevuld.



Onderzoekers geloven dat de daders van deze fraude een vers lijk hebben verkregen van grafgravers die een begrafenis uit het gebied tussen Pakistan en Iran hebben geplunderd. De vervalsers verwijderden vervolgens de inwendige organen van het lijk en bedekten het lichaam met chemicaliën om het lichaam gedurende maanden te drogen. Dit was een ingewikkelde vervalsing die maanden duurde om uit te voeren en moest geleerden en iemand die bekend was met anatomie betreffen.



Het bewijsmateriaal zorgde ervoor dat de Pakistaanse politie een moordonderzoek opende, waarvoor ze de tussenpersonen die betrokken waren bij de verkoop op de zwarte markt opnieuw ondervroegen. Ze hoopten de vrouw en haar moordenaar te identificeren, maar tot nu toe blijft dit een cold case. De politie begon een mogelijke moord te onderzoeken en arresteerde een aantal verdachten in Beloetsjistan (maar er is geen verdere informatie die ik kon vinden over dat).



De Edhi Foundation nam het lichaam in bewaring en kondigde op 5 augustus 2005 aan dat het met de juiste begrafenisrituelen zou worden begraven. De politie en andere overheidsfunctionarissen reageerden echter nooit op talloze verzoeken, en pas in 2008 voerde de stichting de begrafenis eindelijk uit.

Reacties

