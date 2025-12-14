Joop vangt een ontsnapte kanarie, in de dierenwinkel wacht hem een grote verrassing

Wat voor Joop Koopman begint als een wonderlijke vangst aan de dijk, ontpopt zich tot een ontmoeting die niemand had voorzien.



Het was een week voor de kerstdagen. Op bezoek bij vrienden, een eindje verderop aan de dijk, zag ik uit mijn ooghoek iets geels vliegen in de struiken langs de sloot voor hun huis. Het bleek een kanarie te zijn, waarschijnlijk ontsnapt.



De kanarie was op een takje gaan zitten. Ik wilde een poging wagen hem te vangen. Stapje voor stapje schoof ik voorzichtig naar hem toe. Toen ik vlakbij was en zijn zwarte kraaloogjes goed kon zien, bewoog ik mijn armen langzaam richting kanarie. Even later lukte het me hem met een snelle beweging te pakken.



Ik had nog een klein kooitje thuis, ooit gevonden bij het grof vuil. Een dag voor de kerst had ik de eigenaar nog niet opgespoord en besloot het diertje te houden.



Hij voelde zich snel op zijn gemak want hij zong het hoogste lied. Ik ging naar de plaatselijke dierenwinkel om wat voer en andere spullen voor de kanarie aan te schaffen. Daar moest ik even wachten want er was iemand voor mij.



Terwijl ik wat rondkeek hoorde ik hem een kanarie bestellen. Hij vertelde dat zijn kanarie ontsnapt was. Hij en zijn vrouw waren erg verdrietig en wilden zo de kerst niet in gaan.



Toen ging bij mij een lampje branden en ik vroeg of mijn kanarie soms zijn kanarie was. Het bleek zo te zijn. De man omhelsde me van geluk.



Hij woonde aan dezelfde dijk als wij en onze vrienden. De winkelier lieten we zonder een cent uit te geven bedremmeld achter.



De kanarie werd nog diezelfde dag door de eigenaar opgehaald. Na de kerst kregen we als dank een mooie kalanchoë uit de eigen kwekerij. De eigenaar vertelde dat ze nog nooit zo’n fijne kerst gevierd hadden na deze bijzondere hereniging.



Joop Koopman, Bemmel

Reacties

14-12-2025 19:12:41 allone

Jammer voor de winkelier. Maar wel goede timing. Dat ze precies tegelijk in die winkel stonden.

