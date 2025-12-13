Problemen met startpistool door wirwar aan elektronica: Nooit zo chaotisch meegemaakt

Je eerste wereldbeker van het seizoen beginnen met een valse start is niet ideaal. Een tweede valse start, en dus gediskwalificeerd worden, is helemaal vervelend.



Het leek Suzanne Schulting op de 500 meter te overkomen in haar rit tegen de Japanse Rio Yamada. Maar na de tweede valse start kijkt de Poolse starter naar het pistool in zijn hand en beseft: er is iets mis.



De dubbele startschoten zijn Schulting en Yamada niet te verwijten. Het probleem ligt bij dat startpistool.



De wereldbeker in Hamar kent vrijdagavond geen letterlijke, maar een figuurlijke valse start. Het programma loopt uiteindelijk een vertraging op van meer dan vijftig minuten. Drie keer moet Schulting naar de start voordat het pistool en de bijbehorende techniek grondig worden onderzocht.



De problemen zijn veroorzaakt door te veel (draadloze) verbindingen op een klein oppervlak, legt Jeroen Frederiks uit. Hij is verantwoordelijk voor de tijdwaarneming bij schaatswedstrijden.



Het elektronische startpistool zelf haperde niet op het moment dat de starter de trekker overhaalde. "We hebben te maken met een verstoring in de signalen, daarom ging het pistool na het eerste schot nog een keer af."



Een van de oorzaken ligt bij de ondergrondse motor die lucht in de kussens blaast. Bij de 500 meter zit die motor recht boven de installatie rond het startpistool.



Dat pistool is gekoppeld aan het tijdwaarnemingssyteem dat de jury gebruikt en de televisiekijker ziet, zodat de klok direct na de knal begint te lopen.



Met ook nog eens een versterker voor het geluid op die ene vierkante meter gaat het mis.



Ontdekken dat daar het probleem ligt, kost tijd. Fredriks: "Je kunt beter een kapotte kabel hebben, dan weet je meteen waar het aan ligt."



"We hebben uiteindelijk alle apparatuur meer uit elkaar getrokken, zodat de gevoeligheid meer verspreid wordt."



Terwijl Frederiks met de starters en scheidsrechters aan kabels en stekkers frunnikt, kijken op het middenterrein schaatsers, coaches, fysiotherapeuten, officials en journalisten elkaar aan: wat nu?



Het tijdschema, normaal gesproken de bijbel van een schaatsdag, kan voorlopig de prullenbak in. Hoe nu verder, vraagt iedereen zich af, en niemand die het weet.



"Dit heb ik niet eerder meegemaakt", zegt Gerard van Velde, coach van Femke Kok. "De vraag is nu: hoe lang gaat dit nog duren? De schaatsers zijn een soort speelbal geworden."



Ook Jac Orie, de trainer van Schulting, weet het even niet. "Ik heb nog nooit gezien dat ze vier keer naar de start moeten en dat het pistool uit zichzelf begint te schieten."

Misschien is "KISS" een optie?

(Keep It Simple, Stupid)

