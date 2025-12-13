Wolf komt af op blindengeleidehond: Ik dacht dat hij het loodje zou leggen





In Ermelo wonen relatief veel visueel gehandicapten vanwege de aanwezigheid van zorginstelling Bartiméus. De vereniging voor geleidehondengebruikers zegt dat er op de Veluwe minstens één keer eerder een incident was met een wolf en een blindengeleidehond. Bekend is dat wolven honden kunnen belagen. Bekend is ook dat in Ermelo drie dagen na het incident met de slechtziende vrouw een wolf op straat liep.



De blinde podcastmaker Ferry Molenaar maakt sinds ruim een jaar een serie over dit specifieke probleem: 'Geleidewolf'. Hij kreeg tientallen reacties van visueel gehandicapten die zo bang zijn voor wolven dat zij hun hond het liefst uitsluitend op omheinde terreinen uitlaten.



In de nieuwste podcastaflevering naar aanleiding van het incident spreekt Molenaar met burgemeester Hans van Daalen van Ermelo, die benadrukt hoe kwetsbaar blinden en slechtzienden zijn in dit soort situaties. "Niet alleen omdat ze niet kunnen zien, maar ook omdat ze afhankelijk zijn van hun hond. Dus ja, ik vind het wel echt iets om aandacht voor te hebben als burgemeester."



is de slechtziende vrouw die op een vroege zaterdagmorgen de wolf tegenkwam op een speciaal ingericht pad naast Bartiméus. Zij vond het altijd al "onprettig" om met haar hond langs het bos te lopen. Daarom neemt haar ziende man normaal gesproken het uitlaten 's morgens en 's avonds laat voor zijn rekening. Maar deze keer was hij heel erg moe en ging Marloes een keer naar buiten.



Zij voelde dat het mis was toen haar hond plotseling begon te grommen. "Dat doet hij nooit naar andere honden, hij is heel sociaal." Toch hoopte Marloes eerst nog dat het om een loslopende hond ging. Maar roepen naar een eventuele eigenaar leverde niets op. "Dus probeerde ik met mijn hele kleine blikveldje en mijn wazige zicht dat beest in het vizier te houden. Ik zag dat het vier poten had, een staart en rechtopstaande oren. Want die staken af tegen het bos, zeg maar. Daardoor kon ik het onderscheiden."



De schrik sloeg haar pas echt om het hart toen de wolf op hen af begon te rennen tot zo'n zeven meter afstand. "Een stukje heen en dan weer terug, terwijl hij naar ons bleef kijken. "Ik begon heel erg te trillen. En te huilen. Je krijgt een lichamelijke reactie, daar kun je niets aan doen. Ik was me zó bewust: dit beest is sneller en sterker dan wij en die afstand tot mijn hond Toto overbrugt hij binnen één seconde."



Het enige dat zij kon doen, was Toto dicht tegen zich aan trekken en tussen hem en de wolf gaan staan. En zij probeerde zich de adviezen te herinneren: wat moet je ook alweer doen als je een wolf tegenkomt? "Achteruit lopen, je groot maken, voor herrie en kabaal zorgen. Dus ik heb mijn taststok hoog opgeheven en hard op het voetpad laten knallen."



Toen ze haar man had gebeld en weer opkeek, was de wolf weg. Marloes noemt het een van de engste dingen die ze ooit heeft meegemaakt. "Je voelt je zó kwetsbaar. Ik was niet zozeer bang dat ik het loodje zou leggen, maar wel dat dat met mijn hond zou gebeuren."



Volgens burgemeester Van Daalen zullen op de voorlichtingsavond experts aanwezig zijn die uitleg kunnen geven over wolven en honden. "Maar we willen ook informatie ophalen bij de mensen." De gemeente Ermelo organiseert komende maand een informatiebijeenkomst speciaal voor blinden en slechtzienden over de gevaren van wolven. Directe aanleiding is een incident eind november, toen een slechtziende vrouw in de Veluwse gemeente met haar blindengeleidehond een confrontatie had met een wolf. Pas nadat zij met haar stok hard op de grond had geslagen, verdween het dier.In Ermelo wonen relatief veel visueel gehandicapten vanwege de aanwezigheid van zorginstelling Bartiméus. De vereniging voor geleidehondengebruikers zegt dat er op de Veluwe minstens één keer eerder een incident was met een wolf en een blindengeleidehond. Bekend is dat wolven honden kunnen belagen. Bekend is ook dat in Ermelo drie dagen na het incident met de slechtziende vrouw een wolf op straat liep.De blinde podcastmaker Ferry Molenaar maakt sinds ruim een jaar een serie over dit specifieke probleem: 'Geleidewolf'. Hij kreeg tientallen reacties van visueel gehandicapten die zo bang zijn voor wolven dat zij hun hond het liefst uitsluitend op omheinde terreinen uitlaten.In de nieuwste podcastaflevering naar aanleiding van het incident spreekt Molenaar met burgemeester Hans van Daalen van Ermelo, die benadrukt hoe kwetsbaar blinden en slechtzienden zijn in dit soort situaties. "Niet alleen omdat ze niet kunnen zien, maar ook omdat ze afhankelijk zijn van hun hond. Dus ja, ik vind het wel echt iets om aandacht voor te hebben als burgemeester." Marloes Schaap is de slechtziende vrouw die op een vroege zaterdagmorgen de wolf tegenkwam op een speciaal ingericht pad naast Bartiméus. Zij vond het altijd al "onprettig" om met haar hond langs het bos te lopen. Daarom neemt haar ziende man normaal gesproken het uitlaten 's morgens en 's avonds laat voor zijn rekening. Maar deze keer was hij heel erg moe en ging Marloes een keer naar buiten.Zij voelde dat het mis was toen haar hond plotseling begon te grommen. "Dat doet hij nooit naar andere honden, hij is heel sociaal." Toch hoopte Marloes eerst nog dat het om een loslopende hond ging. Maar roepen naar een eventuele eigenaar leverde niets op. "Dus probeerde ik met mijn hele kleine blikveldje en mijn wazige zicht dat beest in het vizier te houden. Ik zag dat het vier poten had, een staart en rechtopstaande oren. Want die staken af tegen het bos, zeg maar. Daardoor kon ik het onderscheiden."De schrik sloeg haar pas echt om het hart toen de wolf op hen af begon te rennen tot zo'n zeven meter afstand. "Een stukje heen en dan weer terug, terwijl hij naar ons bleef kijken. "Ik begon heel erg te trillen. En te huilen. Je krijgt een lichamelijke reactie, daar kun je niets aan doen. Ik was me zó bewust: dit beest is sneller en sterker dan wij en die afstand tot mijn hond Toto overbrugt hij binnen één seconde."Het enige dat zij kon doen, was Toto dicht tegen zich aan trekken en tussen hem en de wolf gaan staan. En zij probeerde zich de adviezen te herinneren: wat moet je ook alweer doen als je een wolf tegenkomt? "Achteruit lopen, je groot maken, voor herrie en kabaal zorgen. Dus ik heb mijn taststok hoog opgeheven en hard op het voetpad laten knallen."Toen ze haar man had gebeld en weer opkeek, was de wolf weg. Marloes noemt het een van de engste dingen die ze ooit heeft meegemaakt. "Je voelt je zó kwetsbaar. Ik was niet zozeer bang dat ik het loodje zou leggen, maar wel dat dat met mijn hond zou gebeuren."Volgens burgemeester Van Daalen zullen op de voorlichtingsavond experts aanwezig zijn die uitleg kunnen geven over wolven en honden. "Maar we willen ook informatie ophalen bij de mensen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.