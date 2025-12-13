Gezochte crimineel doet zich voor als personage in kerststal maar wordt meteen ontmaskerd
Een voortvluchtige man ( 38 ) heeft zich in Italië proberen te verstoppen voor de politie door in een kerststal in Galatone te gaan staan. De man deed een poging om door te gaan als een vierde ‘wijze’, maar werd betrapt door de burgemeester van het stadje.
Op een foto
van het opvallende incident is te zien hoe de man zich nogal klungelig probeert voor te doen als een van de figuren in de kerststal.
Het was de burgemeester van Galatone die de indringer opmerkte in het traditionele kersttafereel, toen hij zaterdagochtend de kerststal op de Piazza Santissimo Crocifisso passeerde.
Het blijkt te gaan om een voortvluchtige crimineel. De 38-jarige man uit Ghana was die ochtend op de vlucht geslagen toen hij enkele politieagenten had gezien.
Volgens Italiaanse media werd de man sinds midden november gezocht voor onder meer mishandeling en verzet bij zijn arrestatie. Daarvoor moest hij in de Noord-Italiaanse stad Bologna nog een gevangenisstraf van 9 maanden en 15 dagen uitzitten.
En ineens stond hij daar in het kerststalletje in Galatone, in de regio Salento in het zuiden van Puglia, als een nieuwe bezoeker in ‘Bethlehem’. Burgemeester Flavio Filoni had het niet meteen door, maar al snel besefte hij dat er een levende man tussen de grote beelden stond.
De man gedroeg zich verward en weigerde de kerststal te verlaten, waarop de burgemeester de politie inschakelde. Zij identificeerden hem als de gezochte voortvluchtige. De man is overgebracht naar de gevangenis van Lecce. Daar zal hij zijn straf uitzitten.
aan.