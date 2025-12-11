'Zet hem maar vast', moeder wil zoon die mes bij zich heeft niet ophalen bij politie

PIJNACKER - Een jonge messenbezitter in Pijnacker kon eerder deze week niet op hulp van zijn moeder rekenen. De politie had hem aangehouden omdat hij een mes bij zich had, naar eigen zeggen 'voor zijn eigen veiligheid'. Agenten wilden daarna dat de moeder haar zoon kwam ophalen en met hen in gesprek zou gaan, maar zij zag dat niet zitten. 'Zet hem maar vast of zo.'

Maandagavond liep een man langs een groep jongeren in Pijnacker, toen hij één van hen hoorde roepen: 'Waarom heb je een mes?' De jongen vroeg dat waarschijnlijk aan een van zijn vrienden.

De man belde direct de politie en volgde de jongeren op afstand. Kort daarna lukte het de agenten om de groep jongens staande te houden.



De jongens moesten knielen op de grond en als ze wapens hadden, moesten ze die inleveren. Tot verbazing van de agenten zei de kleinste uit de groep, de 15-jarige jongen, dat hij een mes bij zich had. 'Voor mijn eigen veiligheid', zo verklaarde hij.

'De net 15-jarige jongen vond het allemaal wel grappig', schrijft de politie op Facebook. 'Enkel zijn houding is al iets om je zorgen over te maken, laat staan het mes dat hij bij zich droeg.'

De politie belde de moeder van de jongen. 'Maar die zag niet zo de noodzaak om haar zoon op te komen halen op het bureau en in gesprek te gaan met ons', aldus de politie. 'Zet hem maar vast of zo', zei de vrouw.



'Helaas voor zijn moeder zijn wij geen opvoedcentrum', schrijft de politie hierover. De jongen werd daarom niet vastgezet, maar moest lopend naar huis. Hij krijgt nog een 'fikse boete'. De politie heeft melding gedaan bij Veilig Thuis en het incident in hun systeem genoteerd.



Reacties

11-12-2025 19:30:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.981

OTindex: 96.727

Veiligheid? Want iemand neersteken is veilig? En zijn moeder kan t allemaal toch niks schelen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.