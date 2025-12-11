'Replica's' op zolder raadhuis Balk blijken unieke collectie zwaarden uit 16de eeuw

Op de zolder van het raadhuis van Balk in Friesland zijn tien authentieke 16de-eeuwse zwaarden gevonden, meldt het Nationaal Militair Museum na onderzoek. Volgens het museum was de collectie grotendeels vergeten omdat men in het verleden meende dat het om replica's ging.Het gaat om zogenoemde tweehandszwaarden, die dus met twee handen moesten worden gebruikt. De wapens, die tot 2 meter lang konden zijn, werden mogelijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog gebruikt als strijdwapen door Friese soldaten tegen het Spaanse leger. Het kan ook zijn dat sommige ervan meer ceremonieel waren of als statussymbool dienden. Daarnaar wordt verder onderzoek gedaan.Het Nationaal Militair Museum kwam de zwaarden op het spoor bij een groot onderzoek naar dit soort wapens. Daarvoor werden meer dan 200 tweehandszwaarden bekeken, uit zes collecties. De experts gingen ook langs bij het Museum Sloten, dat twee tweehandszwaarden tentoonstelt.Daar kregen de onderzoekers te horen dat er nog meer zwaarden lagen op de zolder van het raadhuis, dat als opslagplaats dient voor het museum. Met de vondst bezit Museum Sloten nu in een klap de een-na-grootste collectie tweehandszwaarden in Nederland, na het Nationaal Militair Museum in Soesterberg zelf.