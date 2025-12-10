Gasprijs op laagste punt sinds 2022, maar je rekening blijft hoog

De Europese gasprijs is gedaald naar 27 euro per megawattuur, het laagste punt sinds 2022. Toch merken huishoudens daar nauwelijks iets van: belastingen en netbeheerkosten houden de energierekening hoog.



De lagere marktprijs is volgens energiehandelaren het gevolg van een combinatie van gunstige omstandigheden. De markt is minder gespannen door hoge aanvoer uit onder meer de VS en Qatar, lage vraag door het zachte weer en stabiele leveringen uit Noorwegen. De Europese gasvoorraden zijn voor 79 procent gevuld. Nederland blijft achter met 61 procent, onder het EU-gemiddelde en de norm van 80 procent voor 1 december.



Door oude inkoopprijzen en hoge belastingen (nu €0,70 per m³, volgend jaar €0,73) daalt de rekening voorlopig niet. Zo bestaat bij een gasprijs van €1,18 per m³ zo'n 60 procent uit belasting.



"Klanten met een dynamisch contract zien de lagere prijs direct, maar bij stijgingen betalen ze ook meteen meer. Wie nu boven €1,20 per m³ betaalt, kan veel besparen door te kijken of ze mogelijk een goedkoper contract kunnen krijgen. De laagste actuele gasprijs ligt rond €1,11 per m³", zegt Tom Schlagwein, energie-expert van vergelijkingssite Overstappen.nl.



Ondanks de goed gevulde Europese gasopslag blijft de markt voorzichtig. De voorraden liggen onder het meerjarige gemiddelde, waardoor handelaren alert blijven. De prijsschommelingen van de afgelopen jaren spelen daarbij een rol. "Ik verwacht niet dat de gasprijs snel verder daalt naar bijvoorbeeld €20 per MWh", vervolgt Schlagwein. "Voor consumenten die prijszekerheid willen, kan dit een geschikt moment zijn om een vast contract af te sluiten. De markt is momenteel rustig, maar blijft gevoelig voor politieke ontwikkelingen en klimaat."

