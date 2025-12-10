Amerikaanse minister doet 'woke' lettertype Calibri in de ban

Oekraïne, Gaza, China: je zou denken dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken genoeg heeft om zich druk over te maken. Maar deze week stuurde minister Marco Rubio een memo rond over een beduidend minder intens onderwerp: de lettertypekeuze van zijn ambtenaren.In de memo draagt Rubio zijn personeel op voortaan weer gebruik te maken van lettertype Times New Roman. Het lettertype Calibri, dat sinds 2023 door het ministerie werd gebruikt, gaat in de ban.Volgens Rubio was de overstap naar Calibri namelijk een 'verspillende diversiteitsmaatregel'. Calibri is een modern, schreefloos lettertype. Dat houdt in dat de letters geen versieringen bevatten.Het tegenovergestelde is een lettertype met schreef, zoals het 'ouderwetse' Times New Roman. In zo'n lettertype krijgen letters haakjes en hoekjes, zoals de letters in een krant.Schreefloze lettertypes zijn mogelijk beter leesbaar voor mensen met dyslexie of een visuele beperking. Daarom stapte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in 2023, onder de regering van president Biden, over op Calibri.Maar onder de regering Trump zijn veel programma's voor diversiteit en inclusie de nek omgedraaid en ook Calibri delft nu om dezelfde reden het onderspit. De switch naar Times New Roman moet het 'decorum en professionaliteit van het ministerie herstellen', schrijft Rubio in de memo.Calibri zou 'informeel' ogen, en botsen met het briefpapier van het ministerie. Bovendien zou het gebruik van dat lettertype niks hebben opgeleverd.Om mensen met dyslexie te helpen, zijn er de afgelopen jaren verschillende dyslexie-lettertypes ontwikkeld. In zo'n lettertype zou het verschil tussen vergelijkbare letters duidelijk moeten zijn, waardoor de letters minder makkelijk verward kunnen worden.Volgens het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is er geen bewijs dat zo'n speciaal dyslexielettertype echt nodig is: ook bestaande lettertypes kunnen prettig zijn voor mensen met dyslexie. Het instituut raadt aan om een 'niet-cursief, schreefloos lettertype zonder versieringen' te gebruiken, zoals Calibri.