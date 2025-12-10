Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

Een kind opvoeden in Nederland kost gemiddeld tussen de 80.000 en 137.430 euro tot het achttiende jaar, waarbij het exacte bedrag sterk afhankelijk is van het gezinsinkomen, levensstijl en het aantal kinderen. Dit betekent dat ouders gemiddeld 636 tot 872 euro per maand kwijt zijn aan de opvoeding van één kind.​Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nibud hanteren als vuistregel dat een kind een bepaald percentage van het besteedbaar inkomen kost:​Voor een tweeoudergezin:Eén kind: 15% van het besteedbaar inkomenTwee kinderen: 25%Drie kinderen: 29%Vier kinderen: 35%Voor een eenoudergezin:Eén kind: 23% van het besteedbaar inkomenTwee kinderen: 31%Drie kinderen: 37%Vier kinderen: 42%Bij een gemiddeld gezinsinkomen van 75.100 euro per jaar kost één kind dus ongeveer 7.635 euro per jaar (636 euro per maand). Voor alleenstaande ouders, die in 2022 gemiddeld 36.600 euro te besteden hadden, ligt dit percentage hoger vanwege de lagere inkomsten.​De uitgaven zijn niet gelijk verdeeld over alle levensjaren. Volgens het Nibud zijn de kosten als volgt opgebouwd:​Van 0 tot 12 jaar: ongeveer 50.000 euroDit is de duurste periode, vooral door de hoge kosten in de eerste jaren voor babyuitzet, luiers en kinderopvang. Naarmate kinderen ouder worden, verschuiven de kosten naar kleding, sport en hobbyactiviteiten.​Van 12 tot 18 jaar: ongeveer 30.000 euroTijdens de middelbare schoolperiode stijgen de kosten voor voeding (tieners eten meer), kleding (snellere groei), zakgeld, kleedgeld en schoolspullen.De baby: het eerste jaarHet eerste jaar met een baby brengt zowel eenmalige als terugkerende kosten met zich mee:​Eenmalige kosten (babyuitzet):Babykamer: 411-540 euroKleding: 150-224 euroVerzorging: 188-216 euroKinderwagen: 400-520 euroAutostoeltje: 90-189 euroBox met matras: 127 euroBuggy: 113 euroOverige items (wipstoeltje, babyfoon, etc.): 200-300 euroDe totale babyuitzet komt hiermee uit op ongeveer 1.300 tot 2.500 euro.​Maandelijkse kosten:Luiers: 49-54 euro per maandFlesvoeding (indien van toepassing): 30-60 euro per maandBabykleding: 35 euro per maandExtra water- en energieverbruik: 30-32 euro per maandKinderopvang: 150-1.200 euro per maand (sterk afhankelijk van aantal dagen en toeslag)Exclusief kinderopvang ben je gemiddeld ongeveer 200-300 euro per maand kwijt aan een baby.​Kinderopvang: een grote kostenpostKinderopvang vormt voor veel gezinnen de grootste uitgave. In 2025 hanteert de overheid de volgende maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag:​Dagopvang: €10,71 per uurBuitenschoolse opvang: €9,52 per uurGastouderopvang: €8,10 per uurDe mate van vergoeding hangt af van het inkomen. Gezinnen met een inkomen tot €47.044 krijgen 96% vergoed, waarna het percentage afbouwt naar 33% voor de hoogste inkomens. Voor hogere inkomens kunnen de netto kosten voor kinderopvang al snel oplopen tot 600-1.500 euro per maand bij meerdere dagen per week.​De basisschoolperiode (4-12 jaar)Tijdens de basisschoolperiode verschuiven de kosten:​Kleding: ongeveer 35 euro per maandVoeding: 70-128 euro per maandZakgeld: 0,50 tot 2,30 euro per week (afhankelijk van leeftijd)Schoolkosten: vrijwillige ouderbijdrage van ongeveer 50 euro per jaarBuitenschoolse opvang: 180 euro per maand (1 middag per week, exclusief toeslag)Sport en hobby's: 500-1.000 euro per jaarIn totaal moet je voor een basisschoolkind rekening houden met 1.500 tot 2.500 euro per jaar, naast eventuele kosten voor buitenschoolse opvang.​De middelbare school (12-18 jaar)Tieners kosten meer door hogere uitgaven aan voeding, kleding en zakgeld:Maandelijkse kosten:Zakgeld: 17 euro (12 jaar) tot 26 euro (18 jaar) per maandKleedgeld: 30 euro (12 jaar) tot 50 euro (18 jaar) per maandVoeding: aanzienlijk hoger dan bij jongere kinderenDe totale kosten voor een middelbare scholier komen neer op gemiddeld 5.000 tot 10.000 euro per jaar.​Waar krijg je geld voor terug?Ouders ontvangen verschillende tegemoetkomingen van de overheid:​Kinderbijslag: 191-282 euro per kwartaal, afhankelijk van de leeftijd (niet inkomensafhankelijk)​Kindgebonden budget:Kinderopvangtoeslag: tot 96% vergoeding voor gezinnen met een inkomen tot €47.044​Tegemoetkoming scholieren: voor 18-plussers op de middelbare school, 142,86 euro per maand voor thuiswonenden​Grote verschillen tussen gezinnenHet is belangrijk te benadrukken dat deze cijfers gemiddelden zijn. De werkelijke kosten variëren enorm op basis van:​Inkomen: hogere inkomens krijgen minder toeslagenKinderopvang: aantal dagen maakt enorm verschil (0-1.500 euro per maand)Levensstijl: keuzes voor kleding, vakantie, speelgoed, hobbyactiviteitenLocatie: woonkosten en lokale prijsniveaus verschillenAantal kinderen: tweede en volgende kinderen zijn per kind goedkoper door hergebruik van spullenSommige gezinnen geven aanzienlijk minder uit door tweedehands spullen te kopen, bewust te kiezen voor goedkopere alternatieven en maximaal gebruik te maken van toeslagen. Andere gezinnen met hogere inkomens en uitgebreidere wensen kunnen uitkomen op 150.000 tot 264.000 euro voor 18 jaar.​