Luidruchtig stel gebruikt pashokje in winkel voor ‘gezelligheid’, politie grijpt in

Een pashokje bij een kledingwinkel in het centrum van Rotterdam werd zondag niet alleen gebruikt om de nieuwe collectie te passen.



Twee personen besloten tijdens de gure avond namelijk om maar even een winkel binnen te duiken en een pashokje in te gebruiken om het daar even ‘gezellig te maken’. Dit meldt de politie op sociale media.



Erg stiekem deed het koppel niet, sterker nog, ze waren zo luidruchtig dat de winkelier het opmerkte en besloot de politie te bellen.



De toegesnelde agenten hebben een goed gesprek met het gepassioneerde duo gevoerd en ze daarna vriendelijk verzocht te vertrekken.

Er wordt niet verteld of alles wel paste…

