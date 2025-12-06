Rode kaart vóór de aftrap: voetballer in India wordt weggestuurd vanwege ondergoedkeuze

Een bijzonder moment in voor een wedstrijd in de Indiase Super Cup. Een voetballer kreeg in de catacomben een rode kaart omdat hij weigerde van ondergoed te wisselen.FC Goa-aanvoerder Iker Guarrotxena stond klaar voor de halve finale tegen Mumbai City. De 33-jarige Bask, die in de jeugdopleiding van Athletic Bilbao speelde, kreeg van de scheidsrechter echter commentaar op zijn slidingbroek. Die zou niet de juiste kleur hebben.Guarrotxena gaf geen gehoor aan het verzoek van de arbiter, die op zijn beurt een rode kaart uitdeelde aan de speler van FC Goa. Met het nodige misbaar vertrok Guarrotxena richting kleedkamer.FC Goa mocht nog wel een vervanger opstellen voor Guarrotxena. De club plaatste zich ook voor de finale door Mumbai City met 2-1 te verslaan.