Man onterecht ontslagen na meenemen bestek en krijgt 17.000 euro mee

Een Limburgse vestiging van Albert Heijn heeft een medewerker na twaalf onberispelijke dienstjaren de laan uitgestuurd, omdat hij enkele overtollige saladelepels van een spaaractie mee naar huis wilde nemen. De rechter vindt het ontslag onterecht, en kent de medewerker 17.000 euro aan ontslagvergoedingen toe.

Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de kantonrechter in Maastricht. Saillant detail is dat de ontslagen medewerker naar verwachting twee maanden na het ontslag al uit dienst zou treden. Als de supermarkt dat had afgewacht, had het de werknemer niets hoeven te betalen.



De 29-jarige man werkte sinds 2013 bij de franchisevestiging van Albert Heijn in het Limburgse Hoensbroek, de laatste jaren als 'shift-leader operatie'. In die functie zorgde hij voor de ontvangst, opslag, bevoorrading en afvoer van producten.



Eind juni ontsloeg de supermarkt hem echter op staande voet. Dit omdat de man enkele saladelepels van een spaaractie mee naar huis had willen nemen.



Het betrof de demonstratiemodellen, die na afloop van een spaaractie niet langer nodig waren. Het afdelingshoofd had de man gevraagd het bestek apart te houden, om het misschien te verloten onder het personeel. Na ontdekking erkende de man dat hij een fout had gemaakt door de lepels mee te willen nemen.



Maar met het ontslag op staande voet ging hij niet akkoord. De ex-medewerker stapte naar de rechter, om een trits ontslagvergoedingen te eisen. Albert Heijn sloeg daarop terug met een schadeclaim van bijna 3700 euro. Bij een terecht ontslag op staande voet kunnen werkgevers namelijk een vergoeding eisen, ter hoogte van het salaris over de opzegtermijn.



Uit de gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Maastricht de werknemer grotendeels gelijk heeft gegeven. De rechter wijst erop dat het meenemen van de lepels 'zeker geen schoonheidsprijs' verdient, maar ook een wel erg klein vergrijp is. Zeker gezien het lange en verder onberispelijke dienstverband van de man.



Als werkgevers een duidelijk zero tolerance-beleid hanteren bij kleine vergrijpen, houdt een ontslag op staande voet in Nederland echter toch vaak stand. Maar de kantonrechter oordeelt dat Albert Heijn ten tijde van het ontslag niet zo'n beleid voerde. Dat de bedrijfsregels na het vertrek van de man werden aangescherpt, werkte hierbij in het nadeel van de werkgever.



Omdat de franchisevestiging van Albert Heijn de medewerker niet had mogen ontslaan, moet het bedrijf hem nu een transitievergoeding van bijna 9500 euro betalen. Ook krijgt de man bijna 7500 euro aan salaris mee, vanwege zijn opzegtermijn. Dat is samen bijna 17.000 euro. Tenslotte moet de supermarkt ook opdraaien voor ruim 2500 euro aan incasso- en proceskosten.



Daarmee komen de totale kosten voor het ontslag uit op zo'n 20.000 euro. Dat geld had de supermarkt zich kunnen uitsparen, door de man nog enkele maanden in dienst te houden. Uit de uitspraak blijkt namelijk dat de medewerker in september zelf had willen vertrekken, omdat hij na het afronden van zijn opleiding Engineer/ Technische Bedrijfskunde in zijn eigen vakgebied werk ging zoeken.

Reacties

05-12-2025 11:49:19 allone

Oudgediende



Interessant hoe sommige dingen wel en andere niet geaccepteerd worden.

Jammer voor AH, een geluk voor deze werknemer

05-12-2025 12:21:30 DrZiggy

Administrator



Ben je altijd strikt met de regels, dan mag je iemand hiervoor ontslaan. Ga je er soepel mee om, dan niet.



En als je het zo stelt, dan lijkt me dat ook heel terecht. @allone : Het is eigenlijk altijd hetzelfde verhaal:Ben je altijd strikt met de regels, dan mag je iemand hiervoor ontslaan. Ga je er soepel mee om, dan niet.En als je het zo stelt, dan lijkt me dat ook heel terecht.

