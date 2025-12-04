Topbestuurders NPO weigeren loonoffer terwijl honderden medewerkers vrezen voor hun baan

De publieke omroep staat voor een enorme financiële kaalslag: de komende jaren moet er zo’n 160 miljoen euro worden bezuinigd. Iconische programma’s verdwijnen, redacties worden uitgekleed en honderden medewerkers verliezen hun baan. Maar de topbestuurders hebben bepaald dat ze zelf geen euro hoeven in te leveren.

Uit een rondgang van RTL Z blijkt dat geen enkele grote omroep bereid is te snijden in de eigen salarissen. Terwijl BNNVARA, KRO-NCRV, AVROTROS, Omroep Max en de EO inmiddels allemaal stevige bezuinigingen hebben aangekondigd, blijft de directie volledig intact.



BNNVARA moet richting 2027 zo’n 18 miljoen euro schrappen. Dat betekent het einde voor programma’s als Kassa, 3 op Reis en First Dates. Zo'n 40 werknemers moeten op zoek naar een nieuwe baan.

“De totale bezuinigingsopgave voor 2027 is 160 miljoen. Een loonoffer van de directie gaat dat niet oplossen,” laat een woordvoerder weten. Wel juicht BNNVARA het plan toe om het aantal omroepen terug te brengen naar vier fusieorganisaties, zodat er automatisch minder bestuurders nodig zijn.

Ook bij de overkoepelende NPO snijdt de reorganisatie diep: 80 banen verdwijnen. De organisatie zegt dat de maatregelen de publieke omroep “in het hart raken”.

Loonoffer ontbreekt

“Het gaat niet alleen om programma's die verdwijnen, maar ook om mensen die hierdoor hun baan kwijtraken,” aldus een woordvoerder. Maar ook hier blijft de top buiten beeld. “Van een loonoffer is geen sprake.”

Vakbonden reageren verbolgen. CNV-bestuurder Micky van Loon noemt het logisch dat bij reorganisaties “naar alle lagen van de organisatie wordt gekeken, dus ook naar de top”. FNV gaat verder en vindt een salarisoffer “een goede geste”. Volgens bestuurder Andrée Ruiters is het belangrijk oog te houden voor de verhoudingen “tussen leidinggevenden/management en de 'gewone' medewerker”.

Topinkomens zijn wettelijk begrensd: bestuurders bij de grote omroepen mochten in 2024 maximaal 233.000 euro verdienen; bij de EO 214.000 euro. Volgens RTL Z benutten de meeste bestuurders die ruimte bijna volledig. Neem bijvoorbeeld omroepbaas Jan Slagter van Omroep Max, die 232.770 euro verdient per jaar.

Reacties

04-12-2025 18:27:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.114

OTindex: 28.799

Tot zo ver het belang van de cultuur en onafhankelijke nieuwsgaring.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.