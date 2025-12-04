Man beschuldigd van doorslikken FabergÃ©-medaillon van ruim 16.000 euro

De politie in Nieuw-Zeeland wacht tot de natuur zijn werk doet bij de verdachte van de diefstal van een FabergÃ©-medaillon. De 32-jarige man zou het medaillon in de vorm van een ei vrijdag bij een bezoek aan een juwelier in Auckland hebben doorgeslikt om het te kunnen meenemen zonder betrapt te worden.Het bewijs daarvoor is er nog niet. "De man is na zijn aanhouding medisch onderzocht en een agent heeft opdracht gekregen om hem constant in de gaten te houden. In dit stadium is de hanger nog niet teruggevonden."De hanger had een waarde van 33.000 Nieuws-Zeelandse dollar, omgerekend ruim 16.000 euro.Het 8,4 centimeter lange medaillon is er een van vijftig, naar voorbeeld van het FabergÃ©-ei dat in de James Bond-film Octopussy (1983) een belangrijke rol speelt. De buitenkant is groen van kleur en het is afgezet met een gouden belijning, blauwe saffieren en witte diamanten. Als je het eitje opent, komt een 18 karaats gouden octopusje tevoorschijn.Op de site van FabergÃ© is te zien dat deze medaillons een ketting hebben. Of de man ook een ketting zou hebben doorgeslikt, is niet bekendgemaakt.