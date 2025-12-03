6-Jarig Oostenrijks meisje voorkomt ontvoering door met SOS-gebaar politie te waarschuwen

De Oostenrijkse politie heeft op een bijzondere manier een ontvoering weten te voorkomen. Agenten hielden de bestuurder van een auto staande bij een verkeersongeluk. Op de achterbank troffen zij een vrouw, een baby en een 6-jarig kind. Dat maakte een handgebaar waardoor de politie meteen wist dat er iets niet in orde was.Agenten kwamen af op een verkeersongeluk waarbij de bestuurder zich opvallend gedroeg. De man, een 39-jarige Irakees, kon geen geldig rijbewijs tonen. Bij de doorzoeking van zijn auto troffen de agenten een doodsbange vrouw, een kind en een baby aan. Het 6-jarige meisje maakte toen het internationale SOS-gebaar om de agenten te vertellen dat er iets niet pluis was. Daarbij houd je je hand naar voren gericht, leg je je duim op je handpalm en sla je je overige 4 vingers over je duim.De vrouw verklaarde meteen dat ze net ontvoerd was en dat de man gewapend was. Hierop werd de bestuurder, die de vader van het gezin bleek, gearresteerd. Uit onderzoek blijkt dat de man de vrouw en de kinderen met een mes had bedreigd en had gedwongen in de auto te stappen. Hij had eerder al een contactverbod gekregen.Met de vrouw en kinderen in de auto reed de verdachte naar het district Rudolfsheim-Fünfhaus waar hij in botsing kwam met een andere auto. Toen de man zich niet kon identificeren, schakelde de bestuurder van de andere auto de politie in.