Italiaans dorp zet standbeeld Pavarotti tot de knieën in het ijs, weduwe woest

De burgemeester van de Italiaanse stad Pesaro heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van operalegende Luciano Pavarotti. Aanleiding was stevige kritiek van de weduwe van de zanger, Nicoletta Mantovani (56), omdat een beeld van de artiest wordt omgeven door een tijdelijke schaatsbaan.Het stadsbestuur heeft een schaatsbaan aangelegd op het centrale dorpsplein, waar ook het standbeeld van de in 2007 overleden Italiaanse wereldster staat. Dat kwam zo ‘in’ de baan te staan en wordt omringd door plastic schotten. Weduwe Mantovani is woest over de plaatsing van de ijsbaan, die volgens haar ‘de nagedachtenis’ aan haar overleden echtgenoot ‘belachelijk maakt’.In een reactie aan de Italiaanse krant Il Resto del Carlino laat Mantovani weten dat het haar verbaast dat de gemeente zo omgaat ‘met de nagedachtenis van iemand die Italië wereldfaam heeft bezorgd’. Ze noemt de beslissing ‘slecht doordacht en volstrekt absurd’.Burgemeester Andrea Biancani heeft nu snel op de kritiek gereageerd. Hij benadrukt dat er geen kwade bedoelingen waren, maar geeft wel toe dat de gemeente ‘een inschattingsfout heeft gemaakt’.Tegenover Il Resto del Carlino verklaart Biancani dat hem aanvankelijk was verzekerd dat het standbeeld van Pavarotti onaangetast zou blijven. Later bleek echter dat de ontwerpers de bouwplannen noodgedwongen hebben moeten wijzigen. Hij voegt toe dat het niet meer mogelijk is om de ijsbaan af te breken of het standbeeld te verplaatsen, maar hij benadrukt wel dat dit ‘niet meer zal gebeuren’.Luciano Pavarotti was een wereldberoemde Italiaanse tenor en een van de beroemdste operazangers ooit. Hij werd bekend om zijn heldere stem en werd vaak de ‘koning van de hoge C’ genoemd. Pavarotti bracht opera naar een breder publiek via grote openluchtconcerten, televisieoptredens en samenwerkingen met popartiesten.In februari 2006 trad hij voor het laatst op, bij de opening van de Winterspelen in Turijn. Een jaar later stierf hij op 71-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker. Hij had vier dochters uit twee huwelijken. Zijn tweede vrouw, Mantovani, trouwde in 2020 opnieuw, met financieel adviseur Alberto Tinarelli.In april 2024 werd het bronzen standbeeld voor de zanger onthuld in Pesaro. Bij de onthulling waren weduwe Mantovani en dochter Alice aanwezig. Pesaro had een bijzondere betekenis voor het gezin: het echtpaar bracht er regelmatig vakanties door in hun villa en Pavarotti droeg er de titel van ereburger.