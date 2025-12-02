Man (21) valt van jetski, zwemt acht uur in Caribische Zee om kust van Aruba te bereiken

Een 21-jarige man uit Ecuador heeft afgelopen nacht acht uur lang in de Caribische Zee bij Aruba gezwommen. Niet om een record te verbreken, maar omdat hij door onbekende oorzaak van zijn jetski was gevallen. Hij wist uiteindelijk - behoorlijk uitgeput - zelf de kust te bereiken.



De man was rond 15.00 uur de zee opgevaren met de jetski, maar keerde niet meer terug. De kustwacht op Aruba werd ingeschakeld en begon met een helikopter een zoektocht naar de man.



De jetski werd op ongeveer 9 kilometer van de kust gevonden, maar de man was nergens te bekennen.



De zoektocht leverde uiteindelijk niks op. Tot rond 03.00 uur een melding binnenkwam bij de kustwacht, dat er een uitgeputte man op het Arubaanse strand was aangetroffen.



De man, die op Aruba woont, verklaarde tegenover de politie dat hij acht uur lang naar de kust was gezwommen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert in goede gezondheid, meldt de kustwacht.



Wat er precies is gebeurd, weet de kustwacht niet. "We weten alleen dat hij het heeft gered en nu in het ziekenhuis ligt. Hij heeft acht uur op open zee gezwommen, een hele bijzondere prestatie", zegt een woordvoerder.

Reacties

02-12-2025 16:03:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.944

OTindex: 96.687

Het zwemmen is een prestatie. Maar ook dat hij wist welke kant hij op moest zwemmen. Aruba is een klein eiland in een grote zee!!

02-12-2025 16:14:56 Spotcatus

Lid

WMRindex: 26

OTindex: 29

Wnplts: Ede

Was het niet verstandiger geweest om bij de jetski te blijven? Die is makkelijker te spotten vanuit een helikopter!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.