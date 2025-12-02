Door vuurwerk ging laatste wens van terminale Peter niet in vervulling

Sinds september ligt Peter al in een hospice, hij is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Maar toen hij hoorde dat zijn allerlaatste wens uit zou komen - nog Ã©Ã©n keer naar Ajax - leefde hij op. Gisteren zou zijn dag zijn, maar door het massale vuurwerk dat werd afgestoken, mondde het uit in een deceptie. "Hij was enorm teleurgesteld", vertelt vrijwilliger AndrÃ© van Wensenambulance Noord-Holland.



Medewerkers van het hospice hadden Peter opgegeven om zijn allerlaatste wens uit te laten komen. "Peter heeft heel zijn leven gevoetbald, is ook scheidsrechter geweest en volgt Ajax op de voet", vertelt AndrÃ© die Peter gisteren begeleidde. "Voetbal is z'n hele leven, dus ze wilden hem nog Ã©Ã©n keer naar een wedstrijd laten gaan."



Soortgelijke aanvragen worden vaak bij Ajax ingediend, voor zieke Ajaxfans uit het hele land. Het duurde daarom even voor Peters wens uit kon komen. "Hij gaat best snel achteruit, maar op het moment dat hij hoorde dat er een dag geprikt was en hij echt naar Ajax mocht, zagen ze hem helemaal opknappen in het hospice."



De dag begon gisteren dan ook opgewekt. Peter, die zijn volwassen zoon meenam naar de wedstrijd, was hartstikke blij. "En toen we aankwamen in het stadion werden we supergoed begeleid door voetbalstewards. We kregen een hele mooie plek aan de achterkant van het doel."



AndrÃ© had vooraf niets gehoord over mogelijke ongeregeldheden. "Er werd door Ajaxmedewerkers wel vooraf gehoorbescherming uitgedeeld aan ons, wat ons deed vermoeden dat ze doorhadden dat er iets groots zou gaan gebeuren. Maar dit hadden we niet verwacht."



De F-side, waar de harde kern van Ajax-supporters zit, had aangekondigd een overleden supporter te herdenken tijdens de wedstrijd tegen Groningen. Maar dat ging na zo'n vijf minuten gepaard met exceptioneel veel vuurwerk. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Toen die na veertig minuten pauze hervat werd, maar er opnieuw vuurwerk werd gegooid, werd de wedstrijd definitief gestaakt.



En dat betekende ook een einde aan de wensdag van Peter. "Natuurlijk was hij blij dat hij nog naar het stadion geweest is, maar hij was ook heel erg teleurgesteld. Dit is natuurlijk supervervelend."



Online gaan beelden rond van Ajaxhooligans die gisteren een nooddeur van de Johan Cruijff ArenA openbreken en zo zonder kaartje naar binnen konden:



Ajaxdirecteur Menno Geelen noemt het zelf een 'gitzwarte avond'. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen, vooral de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht."



Voor de ongeregeldheden is nog niemand aangehouden. Morgen wordt de wedstrijd alsnog gespeeld, maar dan zonder publiek.

Reacties

02-12-2025 14:38:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.944

OTindex: 96.687



: Oh. Wat goed. Een privé-wedstrijd nog wel. Zo verandert pech in een buitenkansje Jammer voor Peter… @Spotcatus : Oh. Wat goed. Een privé-wedstrijd nog wel. Zo verandert pech in een buitenkansje

02-12-2025 15:02:36 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.639

OTindex: 6.554

maar... hoe kun je jezelf supporter noemen als je er zo'n rotzooi van maakt tijdens een wedstrijd? dat die gestaakt moet worden?



wel heel mooi voor Peter dat hij vandaar nog een kans krijgt, een prive optreden nog wel

02-12-2025 15:19:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.944

OTindex: 96.687

@MIADIA : blijkbaar vonden ze zichzelf en hun medesupporter belangrijker dan de wedstrijd

