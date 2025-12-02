Soortgelijke aanvragen worden vaak bij Ajax ingediend, voor zieke Ajaxfans uit het hele land. Het duurde daarom even voor Peters wens uit kon komen. "Hij gaat best snel achteruit, maar op het moment dat hij hoorde dat er een dag geprikt was en hij echt naar Ajax mocht, zagen ze hem helemaal opknappen in het hospice."
De dag begon gisteren dan ook opgewekt. Peter, die zijn volwassen zoon meenam naar de wedstrijd, was hartstikke blij. "En toen we aankwamen in het stadion werden we supergoed begeleid door voetbalstewards. We kregen een hele mooie plek aan de achterkant van het doel."
De F-side, waar de harde kern van Ajax-supporters zit, had aangekondigd een overleden supporter te herdenken tijdens de wedstrijd tegen Groningen. Maar dat ging na zo'n vijf minuten gepaard met exceptioneel veel vuurwerk. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Toen die na veertig minuten pauze hervat werd, maar er opnieuw vuurwerk werd gegooid, werd de wedstrijd definitief gestaakt.
En dat betekende ook een einde aan de wensdag van Peter. "Natuurlijk was hij blij dat hij nog naar het stadion geweest is, maar hij was ook heel erg teleurgesteld. Dit is natuurlijk supervervelend."
Online gaan beelden rond van Ajaxhooligans die gisteren een nooddeur van de Johan Cruijff ArenA openbreken en zo zonder kaartje naar binnen konden:
Ajaxdirecteur Menno Geelen noemt het zelf een 'gitzwarte avond'. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen, vooral de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht."
Voor de ongeregeldheden is nog niemand aangehouden. Morgen wordt de wedstrijd alsnog gespeeld, maar dan zonder publiek.