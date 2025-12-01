Oorbellen in, ketting om: zo streek man het pensioengeld van z'n dode moeder op



Niet alleen stak de 56-jarige man, een werkloze verpleegkundige uit de Italiaanse stad Mantua, drie jaar lang het pensioen van zijn moeder in eigen zak. Ook haar dood had hij al die jaren succesvol verborgen weten te houden voor de autoriteiten. Haar lichaam had hij in lakens gewikkeld, in een slaapzak gestoken en ergens in huis verstopt.

Onraad

Hij wist zo tienduizenden euro's achterover te drukken, meldt Corriere della Sera. Volgens de Italiaanse krant had hij mede door het pensioengeld een jaarinkomen van 53.000 euro.



Toen hij eerder deze maand een kantoor van de gemeente binnenwandelde om het identiteitsbewijs van zijn moeder te vernieuwen, kwam zijn bedrog aan het licht. Vanwege diens lage stemgeluid en zijn dikke nek rook een medewerker van de gemeente onraad, ook al had de man zijn haar laten knippen zoals dat van zijn moeder en droeg hij haar sieraden, waaronder haar oorbellen.



De gemeentemedewerker sloeg alarm bij de burgemeester en de politie. Op



Volgens de burgemeester was het te danken aan de oplettendheid van zijn medewerker dat de man werd gesnapt. "Hij kwam naar kantoor in een lange jurk, maar zijn nek was dik en ook zijn handen zagen er niet uit alsof ze van een 85-jarige vrouw waren. Daarbij kwam nog dat zijn stem mannelijk klonk, ook al probeerde hij zich vrouwelijk voor te doen."



De politie vond het lichaam van de moeder bij de man in huis. Haar lichaam was in staat van mummificatie, meldt de politie aan Italiaanse media. Vermoedelijk is ze drie jaar geleden op natuurlijke wijze overleden, al zal dat nog formeel moeten worden vastgesteld door autopsie.



Reacties

01-12-2025 16:20:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.937

OTindex: 96.672

Leuk geprobeerd.

Mevrouw had ook een dikke nek.

Maar waarschijnlijk geen lage stem

… wie het onderste uit de kan wil hebben krijgt de deksel op zijn neus.

01-12-2025 19:36:51 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.777

OTindex: 4.897

Het zou mij niet lukken denk ik. Mijn moeder was niet bijna 2 meter

01-12-2025 20:10:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.079

OTindex: 28.794

@Grouse : Je zou kunnen zeggen dat je plateauzolen aanhebt?

