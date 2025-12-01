Kunstenaar wil Arriva-trein inrichten als Flipje Express

TIEL - Antoine Aardoom heeft een opvallend nieuw idee gelanceerd: ‘de Flipje Express'. Niet zomaar een naam voor een trein, maar een compleet reisconcept dat de identiteit van Tiel en Rivierenland op een frisse, vrolijke en eigentijdse manier tot leven moet brengen.Aardoom, onder andere stadsgids bij het Flipje en Streekmuseum, kunstenaar en 'Tielfluencer' weet met zijn creatieve projecten, vrolijke stijl en liefde voor Tiel, het verhaal van de stad op een toegankelijke manier te delen. Zijn enthousiasme maakt hem tot een herkenbare en geliefde ambassadeur van de regio, schrijft streekomroep SRC.Inspiratie uit treinnamen-wedstrijdInspiratie voor het idee kwam van de treinnamen-wedstrijd van Arriva. Waar eerder al een trein de naam Flipje kreeg, wil Aardoom een stap verder. Voor hem is dit het moment om Flipje opnieuw in de spotlights te zetten en om veel verder te gaan dan een enkele naam op een lijst.Net als bij schepen is het geven van namen aan treinen een oude traditie. Het maakt een technisch voertuig persoonlijker, brengt een beetje symboliek mee en versterkt de herkenning in de regio.Komend jaar rijden de Arriva-treinen in Gelderland onder de naam RRReis. Van de 33 treinen die dagelijks reizigers door Achterhoek en Rivierenland vervoeren, missen er nog negen een naam. Voor acht treinen mogen inwoners nu zelf stemmen op een naam die past binnen het thema ‘typisch Gelderland’.Volgens Aardoom is Flipje dé perfecte kandidaat om de regionale trots te vertegenwoordigen. “Flipje is al generaties lang het vrolijke gezicht van onze regio. Met de Flipje Express wil ik die trots laten schitteren, niet alleen als naam of logo, maar als volledige beleving. Een trein waar je instapt en meteen voelt: dit ís Rivierenland”, vertelt Aardoom.In Aardooms visie wordt de Flipje Express een 'kleurrijke, stijlvolle trein waarin Flipje een vriendelijk reisgenootje is voor jong en oud, verhalen en illustraties uit Tiel, de Betuwe en Rivierenland subtiel zichtbaar zijn op de buitenkant en in het interieur en waar reizigers, toeristen en forenzen direct ervaren waar de regio voor staat. De trein moet een mobiel cultuuricoon zijn dat perfect aansluit bij Arriva’s wens om regionale identiteit te versterken.'Aardoom maakte al een eerste visuele impressie van de trein. Die werd op sociale media enthousiast ontvangen. “Dit is hét moment om Flipje opnieuw tot leven te brengen. Flipje zoals je hem nog nooit zag, helemaal van deze tijd.”Wie meer wil weten over Flipje en zijn geschiedenis, kan een bezoek brengen aan het Flipje en Streekmuseum in Tiel.