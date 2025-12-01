Stoeptegel kaatst drie keer terug, toch sneuvelen ruiten wijkcentrum Hengelo

Bij wijkcentrum De Hengelose Es aan de Uitslagsweg in Hengelo probeert een man meerdere keren ruiten in te gooien met een stoeptegel. De ruiten barsten, maar het lukt de vernielzuchtige man niet om de stoeptegel door de ruiten te kegelen. De politie wil graag weten wie deze tegelwerper is.Midden in de nacht komt de man bij het wijkcentrum De Hengelose Es aangelopen met een stoeptegel én een tasje in zijn armen. Tot drie keer toe werpt hij de stoeptegel tegen de ruiten. De ruiten barsten, maar breken niet. Het tasje slingert hij na de eerste worp al van zich af en na 'stoeptegelwerppoging' nummer drie pakt hij het tasje weer op en loopt doodleuk weg door de wijk Hengelose Es.Weet jij wie deze man is? Herken je dit opvallende gedrag of heb je hem gezien rond het wijkcentrum? Dan hoort de politie het graag.