Eten niet warm genoeg, man mishandelt medewerker restaurant
Afgelopen zondag heeft de politie een 34-jarige man uit Rotterdam aangehouden, nadat hij een medewerker van een restaurant in een winkelcentrum had mishandeld omdat zijn eten niet warm genoeg was. De medewerker liep hierdoor licht letsel op.
De verdachte sloeg het slachtoffer nadat er 'onenigheid' ontstond over de bestelling, schrijft de politie op Facebook. "Volgens de verdachte was het eten niet warm genoeg, waarna de situatie escaleerde."
De man werd na de mishandeling aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Inmiddels heeft hij een boete van 200 euro gekregen.
Ook heeft hij een gebiedsverbod gekregen waardoor hij de komende twee jaar niet meer in winkelcentrum Zuidplein mag komen, waar het restaurant zich bevindt.