Eten niet warm genoeg, man mishandelt medewerker restaurant

Afgelopen zondag heeft de politie een 34-jarige man uit Rotterdam aangehouden, nadat hij een medewerker van een restaurant in een winkelcentrum had mishandeld omdat zijn eten niet warm genoeg was. De medewerker liep hierdoor licht letsel op.



De verdachte sloeg het slachtoffer nadat er 'onenigheid' ontstond over de bestelling, schrijft de politie op Facebook. "Volgens de verdachte was het eten niet warm genoeg, waarna de situatie escaleerde."



De man werd na de mishandeling aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Inmiddels heeft hij een boete van 200 euro gekregen.



Ook heeft hij een gebiedsverbod gekregen waardoor hij de komende twee jaar niet meer in winkelcentrum Zuidplein mag komen, waar het restaurant zich bevindt.

Reacties

01-12-2025 08:17:07 Spotcatus

dat was een Amsterdammer die Rotterdam in diskrediet wilde brengen!

01-12-2025 08:47:06 allone

@Spotcatus : volgens het artikel was het een Rotterdammer. En eentje met een kort lontje. Die zichzelf in diskrediet heeft gebracht.

01-12-2025 09:42:01 Spotcatus

@allone : Een Rotterdammer als in iemand die in Rotterdam woont. Dat kan nog steeds een geboren Amsterdammer zijn hoor.

01-12-2025 10:23:54 allone

@Spotcatus : zeker. En waarom heb je iets tegen Amsterdammers? Veel mensen die in Amsterdam wonen zijn daar ook niet geboren. Dus wat is dan een Amsterdammer?

01-12-2025 10:32:28 Spotcatus

@allone : Nee ik heb niets tegen Amsterdammers. Ben wel een Feyenoordfan!

01-12-2025 12:24:55 DrZiggy

Win-Win Hoe dan ook loopt het voor beide partijen goed af. De ene is goed geholpen door de politie en de andere hoeft voorlopig niet naar Zuidplein.Win-Win

