Plaatselijk Belang Heino doet oproep: maak je huisnummer goed zichtbaar

Zoeken naar het juiste huis: onder meer zorgmedewerkers en postbezorgers hebben het er in Heino knap lastig mee. Huisnummers zijn lang niet altijd goed zichtbaar. Daarom roept Plaatselijk Belang Heino inwoners op om hun huisnummer goed zichtbaar te maken. "In nood telt iedere minuut", zegt Hilde Klaster.

Een rondje door het centrum van Heino levert al snel enkele voorbeelden op. Dorpstraat nummer 4 is bijvoorbeeld goed verstopt tussen 2 en 6. Om over huisnummer 25 maar te zoeken. "Zelfs de bewoner van nummer 23 wist niet waar 25 was. Dat zegt eigenlijk wel genoeg", vindt Klaster.

Plaatselijk Belang Heino vraagt er nu aandacht voor, omdat steeds vaker maatschappelijke organisaties hierdoor in de knel komen. Post- en pakketbezorgers die langer doen over het bezorgen van pakketten. Dat is vervelend, maar het geldt ook voor zorgmedewerkers die bij mensen thuis komen. "Je zult maar voor de deur liggen en diegene komt later omdat het huisnummer niet goed zichtbaar is", legt de voorvrouw van Plaatselijk Belang uit.



Ambulance IJsselland bevestigt dat slecht zichtbare adressen het werk moeilijker maken. “Ook onze collega’s op de ambulance lopen er soms tegenaan dat huisnummers slecht of niet zichtbaar zijn. Vooral in het donker, bij regen of als huisnummers achter begroeiing of op grote afstand van de weg hangen. Dan kost het soms extra tijd om het juiste adres te vinden.”

Die extra tijd willen ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen liever niet verliezen. “Goed zichtbare huisnummers zijn voor ons belangrijk omdat we zo snel mogelijk bij de patiënt willen zijn, vooral in spoedgevallen waarbij elke seconde telt. Een duidelijk nummer scheelt zoeken en dus kostbare tijd.”



“Probeer om door de ogen van een vreemde naar je eigen huis te kijken”, zegt Klaster. “Pas dan zal je merken wat er wel en niet goed zichtbaar is.” Via een bouwmarkt kunnen mensen een speciale korting krijgen voor een duidelijk zichtbaar huisnummerbordje. "En anders is er ook een klushulp in het dorp die je kunt inschakelen."

