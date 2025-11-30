Voor 90.000 euro aan slakken gestolen bij Franse kweker

Inbrekers hebben toegeslagen bij een Franse slakkenkweker. Bij de boerderij in het noordoosten van Frankrijk namen ze 450 kilo aan slakken mee. De slijmerige delicatesse heeft een waarde van ongeveer 90.000 euro.



"Dit is niet het bericht dat we in aanloop naar de feestdagen wilden plaatsen", schreef de eigenaar van de slakkenkwekerij in Bouzy eerder deze week. "We zijn het slachtoffer geworden van een inbraak waarbij onze voorraad van verse en bevroren slakken is gestolen."



De inbrekers vernielden de omheining en bewegingssensoren bij de boerderij. Ze verschaften zich toegang tot koelcellen en de ruimte met verse slakken.



Voor kweker L'Escargot des Grands Crus is het een enorme tegenslag. De feestdagen zijn de belangrijkste periode van het jaar, omdat de kweker dan meer dan de helft van zijn jaaromzet verdient. In het klantenbestand staan onder meer restaurants met een Michelinster.



De beroofde kweker waarschuwt dat sommige delen van de buit niet kunnen worden gegeten. Zo is een aantal slakkenhuizen niet gereinigd.



L'Escargot des Grands Crus zit niet helemaal zonder slakken. Andere slakkenkwekers zijn hun collega in Bouzy te hulp geschoten en hebben een deel van hun voorraad voor een vriendenprijs aan hem verkocht.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.