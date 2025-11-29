16-jarige met e-bike haalt motoragent in op Franse snelweg met 90 kilometer per uur

Twee motoragenten in de buurt van Marseille dachten vorige week dat ze hallucineerden toen ze tijdens het rijden op de snelweg werden ingehaald door een jongeman zonder helm op een elektrische fiets.De twee motorrijders waren net bezig om een ​​te hard rijdende automobilist te achtervolgen toen ze, op het moment van de onderschepping, werden ingehaald door een jongeman op een fiets. Na ongelovige blikken met elkaar te hebben uitgewisseld, reed een van de agenten met zijn BMW achter de fietser aan, terwijl zijn collega de auto controleerde.De jongen, gezeten op een elektrische fiets die overduidelijk was opgevoerd, remde onmiddellijk af toen hij de agent zag en reed vervolgens met een snelheid van ruim 90 kilometer per uur richting de volgende afslag.Na aanhouding probeerde de jongen de politieagent, die inmiddels weer werd vergezeld door zijn collega, ervan te overtuigen dat zijn mountainbike slechts een eenvoudige elektromotor van 250 watt had.Hij beweerde dat hij verdwaald was geraakt door zijn gps te volgen, en daardoor op de snelweg was beland. De agenten geloofden zijn verhaal echter niet. Ook de bewering dat zijn ‘fiets’ slechts een motor had van 250 watt werd snel onderuitgehaald door de agenten.De trappers waren verwijderd en het voertuig werd in werkelijkheid aangedreven door een motor van 5000 watt. Een ware krachtpatser dus, die bovendien was uitgerust met een elektronische snelheidsmeter. Door het geheugen van het apparaat uit te lezen, ontdekten de agenten zelfs dat de fiets kort daarvoor een topsnelheid van 121 kilometer per uur had geregistreerd.Maar dankzij het ontbreken van radardetectie ontliep de jongen een boete voor een snelheidsovertreding. De tiener, oorspronkelijk afkomstig uit Marseille, werd desondanks vervolgd voor onder andere het rijden op de snelweg en het niet dragen van een helm. Zijn opgevoerde e-bike werd door de politie in beslag genomen.