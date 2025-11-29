Niet opgehaalde miljoenen wachten op winnaars, Staatsloterij start zoektocht

Als je een prijs wint bij een loterij, zou je denken dat je die meteen ophaalt. Toch gebeurt dat lang niet altijd. De Staatsloterij is nog op zoek naar een hoop winnaars van de Oudejaarstrekking van vorig jaar. Het gaat alleen om mensen die een lot in de winkel hebben gekocht, want wie online meedeed krijgt zijn prijs automatisch op de rekening gestort. In totaal is er nog 4,4 miljoen euro blijven liggen van de trekking.



De miljoenen euro's zijn nog een maand lang te claimen, tot en met 31 december. En anders gaat het geld naar verschillende goede doelen en de Nederlandse Staat. Maar voor de minister van Financiën zich kan verheugen op de extra miljoenen, doet de Staatsloterij nog een uiterste poging om de prijswinnaars te achterhalen.



Zo laat de loterij vliegtuigjes boven Zuid-Holland vliegen. Dat is de provincie met het meeste niet geinde prijzengeld. Achter een van de vliegtuigen is te lezen dat nog honderdduizenden loten een winnaar zoeken.



Misschien maak je meer kans als je met een hele club loten koopt? De Staatsloterijclub probeert het al jaren. In de video hieronder zie je wat hen dat het afgelopen jaar heeft opgeleverd.



Het is niet de eerste keer dat de loterij creatieve trucs moet uithalen om winnaars te vinden. Bijna elk jaar roept de Staatsloterij mensen op hun loten nog eens te checken. Zo werd er vorig jaar nog gezocht naar meerdere winnaars van een Mini Cooper.



Een woordvoerder van de loterij roept mensen op om thuis nog eens goed te zoeken. "Kijk in je la, portemonnee of jaszak. Hopelijk weten we weer zo veel mogelijk prijswinnaars op te sporen, zodat we hen aan de vooravond van het nieuwe jaar alsnog blij kunnen maken met hun prijs."



De kans dat je een prijs wint met de loterij is overigens heel klein. In 2021 was je kans op de hoofdprijs met 1 lot ongeveer 0,00001429 procent. Ter vergelijking: de kans dat je door de bliksem wordt geraakt is 3,5 keer groter.

Reacties

29-11-2025 13:21:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.915

OTindex: 96.656

Waarom doen ze zoveel moeite om die winnaars te vinden?

Waarschijnlijk liggen die loten allang in de prullenbak.

Ik heb ook wel eens bij uitzondering ergens aan meegedaan zonder ooit te kijken of ik iets gewonnen had. …

29-11-2025 13:25:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.053

OTindex: 28.793

@allone :

Waarom doen ze zoveel moeite om die winnaars te vinden? QuoteWaarom doen ze zoveel moeite om die winnaars te vinden? Reclame?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.