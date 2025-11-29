Jongen (12) op opgevoerde fatbike niet verzekerd, vader draait op voor schade

Een vader moet 6800 euro aan schade betalen omdat zijn destijds 12-jarige zoon op een opgevoerde fatbike in botsing kwam met een scooterrijder. Omdat de fiets met dikke wielen een snelheid van 35 kilometer per uur kon behalen, betaalt zijn verzekering niets uit.



Dat blijkt uit een recente uitspraak van klachtencommissie Kifid. Na het ongeluk diende de vader een schadeclaim in via zijn aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar weigerde de schade te vergoeden. De man was het daar niet mee eens en diende een klacht in.



Een elektrische fiets, zoals een fatbike, mag niet harder dan 25 kilometer per uur. Omdat deze fatbike 10 kilometer per uur harder kon, wordt het exemplaar niet gezien als fiets. Het is een illegale fatbike die wordt gezien als motorvoertuig. De klachtencommissie gaf de verzekeraar dan ook gelijk.



De vader beweert dat hij een 'gewone e-bike' kocht. Mogelijk was de fiets bij aanschaf al opgevoerd, maar wist hij dat niet.



De klachtencommissie ging daar niet in mee. De verzekeraar liet namelijk onderzoek uitvoeren door een expert. Uit dat onderzoek bleek dus dat de fiets veel te hard kon rijden. Ook zag de expert in het instellingsmenu van de 'fiets' dat de trapondersteuning van de fatbike pas stopte bij die snelheid.



Ook al zou de vader dat niet weten, dan maakt dat niet uit. De fatbike is vanwege zijn maximaal te behalen snelheid geen elektrische fiets, maar een motorvoertuig.



De fatbike is illegaal als hij bijvoorbeeld een verboden gashendel heeft of is opgevoerd en daardoor harder dan de toegestane snelheid van 25 kilometer per uur kan rijden. De fatbike is dan niet langer een elektrische fiets, maar een motorvoertuig. Die voertuigen vallen niet onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.



Dat de jongen pas 12 jaar was toen het ongeluk plaatsvond, maakt ook geen verschil. Omdat hij jonger is dan 14 jaar, wordt zijn vader aansprakelijk voor de geleden schade.



De 6800 euro moet hij dus betalen. Dat bedrag is voor de schade aan de scooter en aan de fatbike.

