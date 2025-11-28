Dit is de nieuwe Poetin-kalender: Geeft tegenovergesteld beeld van hoe hij echt is





"Vanuit het Kremlin beredeneerd is de kalender een handige propaganda-tool", legt correspondent Olaf Koens uit. "Je ziet een sterke leider. Vladimir Poetin is zowel een sterke man als de vader van de natie. Een man die graag buiten komt en onder de mensen is, die reflecteert op het beleid en het beste met het land voor heeft. De werkelijkheid is het tegenovergestelde: je ziet Vladimir Poetin zelden onder de mensen, hij heeft Rusland een vernietigende oorlog ingestuurd."



"De Poetin die wij in het openbaar zien, is best een ijdel persoon die veel geeft om beeldvorming", vertelt Nicolaas Kraft van Ermel-Nijland, Oost-Europadeskundige van de Rijksuniversiteit Groningen.



"Dat heeft te maken met de persoon die Poetin heeft beloofd te zijn toen hij in het jaar 2000 president werd. Hij beloofde dat Rusland het in sociaal en economisch opzicht beter zou doen dan in de jaren negentig, en dat Rusland een gerespecteerd en veilig land zou zijn. Daar hoort het beeld van een sterke leider bij."



Geen duidelijke verwijzingen naar oorlog

Op de kalender staan opvallend genoeg geen militaire foto's of overduidelijke verwijzingen in naar de oorlog tegen Oekraïne. Dat was vorig jaar ook al het geval. Bij de foto's staan wel quotes van Poetin die subtiel naar de oorlog verwijzen.



"Ik denk dat Rusland in de afgelopen 2-3 jaar veel sterker is geworden, omdat we echt een soeverein land worden", luidt een van de citaten. "De grenzen van Rusland houden nergens op", is een andere uitspraak op de kalender.



"Het is geen toeval dat die oorlog ontbreekt op die kalender, nergens in de maanden januari tot december zie je een foto van Vladimir Poetin als opperbevelhebber, of in legertenue", zegt Koens. "Maak je maar geen zorgen, alles is onder controle - dat is de boodschap."



"Het doet me vermoeden dat hij de oorlog, die in Rusland nog steeds officieel geen oorlog heet, liever niet te veel in verband brengt met zijn persoonlijke imago.", zegt Kraft van Ermel-Nijland. "Inmiddels heeft de oorlog steeds meer negatieve effecten op de Russische samenleving: de brandstofprijzen stijgen bijvoorbeeld, en de pensioenen zijn laag."



"Ik ken niemand die dat ding thuis heeft hangen", vertelt Koens. "Het ligt ieder jaar in de kiosken, je kan het kopen in boekhandels, maar het is eerder een soort deugdpronken." De kalender hangt dan ook vaker op openbare plekken.



"Als je een lage ambtenaar bent, of een schooldirecteur, of je bent een garagehouder en je hebt een kantoor waar mensen naar binnen lopen, dan hang je die kalender op", zegt Koens. "Het laat zien dat je achter het overheidsbeleid staat, dat mensen je niet moeten verdenken van rare sympathieën. Het is misschien ook een soort talisman, iets wat je doet om er voor te zorgen dat je uit de problemen blijft."



"Zijn de Russen ook echt fan van Poetin, steunen ze hem door dik en dun? Dat is de hamvraag", zegt Koens. "Een meerderheid in Rusland steunt het huidige beleid, maar ook angst speelt een belangrijke rol. Angst voor de gevolgen als je zou zeggen dat je liever ander beleid zou zien, en angst voor verandering. Dat is het voordeel van zo’n kalender. Je kan 'm pontificaal ophangen, maar als de tijden veranderen haal je het zo weer weg."



