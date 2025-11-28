Dit is wat een week zonder social media doet met de mentale gezondheid van jongeren

Een week stoppen met social media kan de mentale gezondheid van jongeren flink verbeteren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat angstklachten met zestien procent afnemen, depressieve gevoelens met bijna een kwart dalen en slaapproblemen ook merkbaar verminderen.

Amerikaanse onderzoekers volgden 373 jongeren tussen de achttien en vierentwintig jaar. De deelnemers installeerden een app op hun smartphone die twee weken lang bijhield hoeveel tijd ze besteedden aan Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en X. Ook werden ze dagelijks gevraagd hoe ze zich voelden.

Daarna mochten deelnemers kiezen of ze een week lang een social media detox wilden doen. Bijna tachtig procent koos ervoor om mee te doen. Tijdens die week probeerden ze zo min mogelijk op de vijf sociale media te gaan.

De resultaten waren opvallend. Voor de detox zaten deelnemers gemiddeld bijna twee uur per dag op social media. Tijdens de detox-week daalde dat naar een half uur. En die vermindering bleek goed te zijn voor hun mentale gezondheid.



Wat interessant is: niet iedereen profiteerde even veel van de detox. Jongeren met ernstiger klachten aan het begin van het onderzoek zagen de grootste verbetering. Bij mensen met matig ernstige depressieve klachten daalden de symptomen zelfs met bijna de helft.

De onderzoekers ontdekten ook dat niet zozeer de hoeveelheid tijd op social media het probleem is, maar eerder hoe je ermee omgaat. Mensen die zichzelf vaak negatief vergelijken met anderen of verslaafd zijn aan social media, hebben meer last van mentale gezondheidsproblemen dan mensen die simpelweg veel tijd op de platformen doorbrengen.



Er was wel één aspect dat niet verbeterde tijdens de detox: eenzaamheid. Dat is eigenlijk logisch, want sociale media zijn voor veel jongeren een manier om contact te houden met vrienden. Door minder vaak in te loggen, voelden sommigen zich juist meer afgesloten van hun sociale kring.

