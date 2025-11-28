Buitenlanders gaan fors meer betalen voor toegang tot nationale parken in de VS

America first gaat vanaf komend jaar ook gelden voor de toegang tot nationale parken in de VS. Buitenlandse toeristen moeten dan minstens 100 dollar extra betalen om parken als de Grand Canyon, Yellowstone en Yosemite te bezoeken. Op dagen waarop Amerikanen gratis naar de parken mogen, betalen buitenlandse toeristen wel.



De prijsverhogingen volgen op financiële tegenslagen voor de National Park Service. Het inmiddels opgedoekte Department of Government Efficiency (DOGE), dat onder leiding stond van techmiljardair Elon Musk, legde de parken zware bezuinigingen op. Tegelijk liepen de parken tijdens de langste overheidsshutdown in de Amerikaanse geschiedenis veel inkomsten mis.



Daarbij was het ook een wens van president Trump zelf om de prijzen voor buitenlandse bezoekers omhoog te gooien. In juli ondertekende hij een decreet waarin hij de nationale parken opdroeg duidelijk onderscheid te maken tussen de tarieven voor Amerikanen en buitenlanders. Dit onder de noemer "American families first".



Volgens minister van Binnenlandse Zaken Burgum moeten de prijsverschillen ertoe leiden dat Amerikaanse belastingbetalers, die al bijdragen aan de parken, "blijven genieten van betaalbare toegang, terwijl internationale bezoekers een eerlijke bijdrage leveren aan het onderhouden en verbeteren van onze parken voor toekomstige generaties".



Concreet gaan buitenlanders vanaf volgend jaar 250 dollar betalen voor de kaart waarmee ze gedurende een jaar alle parken mogen bezoeken. Nu kost die kaart voor iedereen nog 80 dollar. Voor Amerikanen blijft dat volgend jaar de prijs.



Buitenlandse bezoekers zonder jaarkaart kunnen tegen betaling van 100 dollar per persoon elf populaire nationale parken in de VS bezoeken. Ze moeten per park ook de standaard entreeprijs betalen.



De prijs voor een ESTA-reisvergunning ging in september al omhoog, van 21 naar 40 dollar per persoon.



In de aankondiging van het ministerie wordt ook gesproken van "resident-only patriotic fee-free days", oftewel dagen waarop Amerikanen gratis toegang hebben tot de parken en buitenlandse toeristen wel moeten betalen. Komend jaar zijn er tien van zulke dagen, onder andere op 16 februari (President's Day), 25 mei (Memorial Day) en 14 juni (Flag Day én Trumps verjaardag).



Daarmee wijst de regering-Trump andere vrije dagen aan dan Biden deed voor dit jaar. Zo zijn onder andere Martin Luther King Jr. Day (20 januari) en Juneteenth (19 juni) komend jaar niet langer dagen met vrije toegang.



Jaarlijks ontvangen de nationale parken in de VS miljoenen buitenlandse toeristen. In 2018 ging het om meer dan 14 miljoen bezoekers, becijferde de U.S. Travel Association. Van de bezoekers aan Yellowstone kwam vorig jaar bijna 15 procent uit het buitenland, meldde het park. Een flinke daling ten opzichte van 2018, toen 30 procent van de bezoekers internationaal was.



De Nederlandse reisbranche ziet de belangstelling voor reizen naar de VS afnemen en wijst daarbij op de gestegen prijzen in Amerika en Trumps presidentschap dat potentiële bezoekers tegenstaat. Toeristen vragen zich bijvoorbeeld af of ze het land wel binnenkomen en geven bij reisbureaus aan enkel naar Democratische staten te willen afreizen.

Reacties

28-11-2025 10:54:06 allone

Quote:

Department of Government Efficiency klinkt niet erg efficiënt.

En als buitenlandse toeristen nu massaal wegblijven, dan zal het ook geen oplossing zijn.

Maar 100 dollar voor 11 parken vind ik niet veel geld. klinkt niet erg efficiënt.En als buitenlandse toeristen nu massaal wegblijven, dan zal het ook geen oplossing zijn.Maar 100 dollar voor 11 parken vind ik niet veel geld.

28-11-2025 16:28:58 Tiepmiep

@allone :

Quote:

Department of Government Efficiency klinkt niet erg efficiënt. Quoteklinkt niet erg efficiënt.



De naam doet me denken aan het boek 1984 van George Orwell, waarin bijvoorbeeld het Ministerie van Waarheid precies het tegenovergestelde van de waarheid is.



Quote:

Maar 100 dollar voor 11 parken vind ik niet veel geld.



Buiten die 100 dollar voor 11 parken moeten ze ook nog de entreeprijs per park betalen. Dus dat wordt al een heel stuk meer zo.



Ondanks dat Trump zoveel aan te merken heeft op China doet hij nu hetzelfde als zij.



Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar in de jaren 90 hanteerde men in China 2 verschillende prijslijsten in o.a. winkels en restaurants. Eén voor inwoners en één voor toeristen. Ook Chinezen die in het buitenland woonden werden als toeristen beschouwd. De naam doet me denken aan het boek 1984 van George Orwell, waarin bijvoorbeeld het Ministerie van Waarheid precies het tegenovergestelde van de waarheid is.Buiten die 100 dollar voor 11 parken moeten ze ook nog de entreeprijs per park betalen. Dus dat wordt al een heel stuk meer zo.Ondanks dat Trump zoveel aan te merken heeft op China doet hij nu hetzelfde als zij.Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar in de jaren 90 hanteerde men in China 2 verschillende prijslijsten in o.a. winkels en restaurants. Eén voor inwoners en één voor toeristen. Ook Chinezen die in het buitenland woonden werden als toeristen beschouwd.

28-11-2025 17:59:44 Emmo

@Tiepmiep :

Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar in de jaren 90 hanteerde men in China 2 verschillende prijslijsten in o.a. winkels en restaurants. Eén voor inwoners en één voor toeristen. QuoteIk weet niet of het nog steeds zo is, maar in de jaren 90 hanteerde men in China 2 verschillende prijslijsten in o.a. winkels en restaurants. Eén voor inwoners en één voor toeristen. In Rusland (Moskou en St Petersburg) was dat een aantal jaren geleden net zo.

