Department of Government Efficiency
klinkt niet erg efficiënt.
De naam doet me denken aan het boek 1984 van George Orwell, waarin bijvoorbeeld het Ministerie van Waarheid precies het tegenovergestelde van de waarheid is.
Maar 100 dollar voor 11 parken vind ik niet veel geld.
Buiten die 100 dollar voor 11 parken moeten ze ook nog de entreeprijs per park betalen. Dus dat wordt al een heel stuk meer zo.
Ondanks dat Trump zoveel aan te merken heeft op China doet hij nu hetzelfde als zij.
Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar in de jaren 90 hanteerde men in China 2 verschillende prijslijsten in o.a. winkels en restaurants. Eén voor inwoners en één voor toeristen. Ook Chinezen die in het buitenland woonden werden als toeristen beschouwd.