Levenslang voor vrouw die kinderen vermoordde en in Nieuw-Zeeland in koffers achterliet

Een vrouw die haar twee kinderen vermoordde en ze in koffers achterliet in een opslagbox in Nieuw-Zeeland, is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Na de dubbele moord vluchtte ze naar haar geboorteland Zuid-Korea. De zaak kwam pas jaren later aan het licht.



De 45-jarige Hakyung Lee is in Nieuw-Zeeland veroordeeld tot levenslang, met na zeventien jaar kans op voorwaardelijke vrijlating. De van oorsprong Zuid-Koreaanse vrouw vermoordde in 2018 haar twee kinderen: de 6-jarige Minu Jo en 8-jarige Yuna Jo.



De zaak bleef jarenlang onopgemerkt, omdat Lee de lichamen van de twee achterliet in koffers die ze in een opslagbox in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland liet staan. Toen de inhoud van die opslagbox in 2022 online geveild werd en door nietsvermoedende Nieuw-Zeelanders werd gekocht, kwam de gruwelijke daad aan het licht.



Lee was naar Zuid-Korea gevlucht en had een andere identiteit aangenomen, maar kon dankzij een internationaal opsporingsbevel worden gearresteerd. Zij werd uitgeleverd aan Nieuw-Zeeland, waar ze de afgelopen weken terechtstond.



De rechtszaak ging niet over de vraag of ze de moorden gepleegd had, want ze had toegegeven daaraan schuldig te zijn. De rechter moest zich over de vraag buigen of Lee toerekeningsvatbaar was. Zelf zei ze dat ze ernstige geestelijke problemen had na de dood van haar man en haar kinderen daarom een overdosis medicatie had gegeven.



De rechter ging daar niet in mee en oordeelde dat hoewel Lee psychische problemen had, ze toch bewust te werk ging. Dat bleek onder meer uit het feit dat ze na de moord Nieuw-Zeeland verliet en de lichamen van haar kinderen achterliet, oordeelde hij.



De oma van de vermoordde kinderen liet in de rechtszaal weten hoeveel impact de daad van haar dochter heeft gehad. "De pijn raakt mij tot op het bot, ik heb niemand om op te leunen. Mijn vrienden zien mij als de moeder van een moordenaar", zei de vrouw volgens het Nieuw-Zeelandse RNZ.



Ook de oom van de vermoordde kinderen, de broer van de al eerder overleden man van Lee, kwam met een slachtofferverklaring in de rechtbank. "Dit verhaal verwachtte ik in een boek te lezen, of in een tv-serie te zien. Ik had nooit gedacht dat zo'n enorme tragedie dit gezin zou treffen."

