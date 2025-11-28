God of Allah heeft hier niets mee te maken. De mens is zelf bezig de aarde onbewoonbaar te maken!
Quote:
Stadsbestuurders leggen arme huishoudens een nachtelijke rantsoenering op en sluiten de toevoer af. (In rijke wijken blijven fonteinen in kunstmatige meren spelen.)
Dat is behoorlijk amoreel! Dat fonteinwater verdampt gewoon en de armen moeten dorst lijden!
Quote:
de industrie en de landbouw(met name de rijstboeren) verbruiken al lange tijd te veel water.
Het is dus ook daar zo dat de industrie en geld boven volksgezondheid gaat! Laatste edit 27-11-2025 15:22