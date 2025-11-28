Uitgedroogd Teheran bidt om water. Mogelijk evacuatie 10 miljoen inwoners

Teheran kan de eerste wereldstad wordt die omkomt van de dorst. In de meeste jaren zijn de bergen die uitkijken over de hoofdstad van Iran eind november bedekt met sneeuw. Nu niet meer. Vanuit Teheran gezien zijn die hellingen geelgrijs en grotendeels droog. Vorige week genoot de stad van een korte motregen, te weinig om de ergste droogte in een halve eeuw te doorbreken.

Reservoirs, waaronder die in de buurt van Teheran, zullen binnenkort waarschijnlijk leeg worden verklaard. Stadsbestuurders leggen arme huishoudens een nachtelijke rantsoenering op en sluiten de toevoer af. (In rijke wijken blijven fonteinen in kunstmatige meren spelen.) Vorige week herhaalde Masoud Pezeshkian, de president van Iran, zijn waarschuwing dat de ongeveer 10 miljoen inwoners van Teheran hun stad wellicht zullen moeten verlaten als de voorraden opraken.

Watertekort leidt niet alleen tot rationering en economische problemen: het zorgt voor sociale spanningen en zelfs protesten. Miljoenen mensen worden getroffen door nachtelijke waterafsluitingen en de dreiging van verplichte migratie uit Teheran.

Vergeet niet dat droogte en waterproblemen in Iran al lang een rol spelen, maar de crisis van 2025 is volgens internationale media en wetenschappelijke rapporten “ongekend” en potentieel onomkeerbaar.

Uitstel is onwaarschijnlijk. Door de klimaatverandering wordt Iran steeds droger. Erger nog, de industrie en de landbouw(met name de rijstboeren) verbruiken al lange tijd te veel water. Door de economische crisis en sancties ontbreken de middelen om de ontoereikende infrastructuur te herstellen. Er blijft slechts één goedkope optie over: geestelijken bidden om regen.

Reacties

27-11-2025 14:23:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.036

OTindex: 28.792

Als het bidden onverhoopt niet helpt, misschien moet je dan de conclusie trekken dat toean Allah een ietwat ontevreden is met de gang van zaken in dat land?

27-11-2025 15:22:01 Spotcatus

Junior lid

WMRindex: 7

OTindex: 4

Wnplts: Ede





Quote:



Stadsbestuurders leggen arme huishoudens een nachtelijke rantsoenering op en sluiten de toevoer af. (In rijke wijken blijven fonteinen in kunstmatige meren spelen.)

Dat is behoorlijk amoreel! Dat fonteinwater verdampt gewoon en de armen moeten dorst lijden!



Quote:



de industrie en de landbouw(met name de rijstboeren) verbruiken al lange tijd te veel water.

Het is dus ook daar zo dat de industrie en geld boven volksgezondheid gaat!



Laatste edit 27-11-2025 15:22 God of Allah heeft hier niets mee te maken. De mens is zelf bezig de aarde onbewoonbaar te maken!Dat is behoorlijk amoreel! Dat fonteinwater verdampt gewoon en de armen moeten dorst lijden!Het is dus ook daar zo dat de industrie en geld boven volksgezondheid gaat!

27-11-2025 16:07:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.906

OTindex: 96.649

Quote:

in rijke wijken blijven fonteinen in kunstmatige meren spelen dat is pas echt dramatisch.



Voor rijst heb je idd veel water nodig. Dan maar een gewas aanplanten



Laatste edit 27-11-2025 16:08 dat is pas echt dramatisch.Voor rijst heb je idd veel water nodig. Dan maar een gewas aanplanten

28-11-2025 08:48:52 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.178

OTindex: 3.191





En ook hier geldt "de rijken worden gepamperd, de armen kunnen het leplazarus krijgen".



Jammer dat ze het geloof niet naleven zoals het bedoeld en beschreven is. Want er staat in alle soorten boeken dat de armen gevoed dienen te worden, dus rijke medemens doe dit dan ook. @Spotcatus : PreciesEn ook hier geldt "de rijken worden gepamperd, de armen kunnen het leplazarus krijgen".Jammer dat ze het geloof niet naleven zoals het bedoeld en beschreven is. Want er staat in alle soorten boeken dat de armen gevoed dienen te worden, dus rijke medemens doe dit dan ook.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.