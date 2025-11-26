Heel de Achterhoek juicht voor Jan (82) tijdens zijn allerlaatste recordpoging.

AMSTERDAM - Al twee keer eerder deed baanwielrenner Jan Pieterse uit Wichmond een aanval op het werelduurrecord voor 80-plussers. Ruim 50.000 euro haalde hij hiermee op voor onderzoek naar dementie, de ziekte waar zijn vrouw aan overleed. Zondag deed Jan een laatste poging om óók zijn sportieve doel te halen. En al zijn fans leefden hartstochtelijk met hem mee.“Kom op, Jan. Je kan het!”, klinkt het van de tribunes nadat Jan net zijn eerste rondjes heeft gereden. Velen zijn vanuit Wichmond helemaal naar Amsterdam gekomen om hem aan te moedigen. En terwijl zijn coach zijn rondetijden doorgeeft, klinkt uit de speakers keihard ‘Zet ‘m op, Jan!” Aan support geen gebrek tijdens zijn derde poging.Het begon allemaal ruim een jaar geleden, toen Jan besloot een inzamelingsactie te starten voor onderzoek naar dementie, de ziekte waar zijn vrouw in september 2024 aan overleed. Jan ging trainen, hard trainen. Zijn belangrijkste doel, het onderzoek van Radboudumc financieren, was al geslaagd. Maar wat zou het mooi zijn als Jan nu ook die ene man voor hem, de Canadees Derek Steel, als recordhouder uit de boeken kon schrijven.Drie keer scheepsrecht? Een prachtig jongensboek, ook voor een inmiddels 82-jarige man. En zijn overleden vrouw Derrie kijkt van bovenaf toe, zo weet hij zeker. Zijn gouden ketting met haar vingerafdruk hangt om zijn nek. En eerder vandaag op het kerkhof heeft hij al haar gevraagd om met hem mee te gaan naar de Velodrome in Amsterdam, waar het allemaal moet gebeuren.“Wi-j doet ’t samen”, staat op een immens spandoek met juichende Achterhoekers daarachter. Jan rijdt voor wat hij waard is. Maar het is nét niet genoeg. Na bijna 200 rondjes van gemiddeld 39,3 kilometer per uur is de tijd op. Gejuich klinkt vanaf de tribunes, want Jan heeft zijn eigen record verbeterd. “De nummer 1 van Europa. En de nummer 2 van de wereld, dat is toch heel mooi?”, zegt een vrouw terwijl ze hard klapt.Jan zelf baalt wel. “Ik heb er alles aan gedaan. Maar ik haal het niet!”, roept-ie verbeten. “De Canadees die het record heeft, is een kanjer. Voor mijn gevoel heb ik de mensen teleurgesteld.”Maar daar is niemand het deze dag mee eens. “We hebben van je genoten, Jan!”, roept een man die hem omhelst. Een mening die alle aanwezigen delen. De hoofdrolspeler zelf wordt er emotioneel van en krijgt een dikke knuffel van zijn dochter. “Ik voel me vereerd dat ik hier met zoveel lieve mensen om me heen mag staan”, straalt Jan.Een vierde poging? Nee, die komt er niet, verzekert hij. “Het is mooi geweest.” Op 82-jarige leeftijd gaat Jan met wielerpensioen. “Fietsen blijf ik nog wel. Niet meer om te winnen. Maar vanaf nu puur voor het plezier.”