Grommen, kreunen of volle bak: nieuw soort leeuwenbrul ontdekt

Onderzoekers hebben met behulp van AI een nieuw soort leeuwengebrul ontdekt. Het was al bekend dat leeuwen kunnen grommen, kreunen en voluit brullen, maar na een analyse van 3000 opnames van gebrul van Afrikaanse leeuwen concluderen onderzoekers dat er een vierde 'tussensoort' bestaat.



Het geluid dat leeuwen maken, is niet zomaar wat gebrul, schrijft de VRT op basis van nieuw onderzoek. Uit een analyse van 3000 opnames gemaakt met verborgen microfoons in het nationaal park Nyerere in Tanzania, blijkt dat er een tussensoort van gebrul bestaat.



Volgens de onderzoekers was al bekend dat leeuwen kunnen grommen, kreunen of voluit brullen. Maar na analyse van de opnamen met hulp van AI is er een patroon gevonden voor nog een vierde soort van geluid. Het nieuw ontdekte 'tussentype' van de brul is volgens de onderzoekers korter en vlakker van toon dan de iconische volle brul.



"Hij volgt meestal op een volle brul, een explosie van geluid dat verder draagt, complex is en speelt met verschillende toonniveaus", schrijft de VRT. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Ecology and Evolution.



Volgens de onderzoekers is de bevinding belangrijk omdat het kan helpen bij identificatie van individuele leeuwen aan de hand van hun gebrul dat een 'persoonlijk kenmerk is'. Leeuwen brullen voornamelijk om hun territorium af te bakenen en om te communiceren binnen hun troep. Elke brul is even uniek als een vingerafdruk. De analyse van de brul zou op zijn beurt informatie geven over de grootte van een leeuwenpopulatie wat kan bijdragen aan de bescherming ervan.



"Tot nu toe gebeurde het identificeren van leeuwengebrul vooral door experts, maar dan krijg je te maken met een subjectieve factor. AI is veel accurater, en dat is cruciaal voor parkwachters die proberen om leeuwenpopulaties te beschermen", aldus Jonathan Growcott, onderzoeker aan de universiteit van Exeter.

