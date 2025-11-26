Nepbezorger bindt slachtoffer vast en steelt 11 miljoen dollar aan crypto

In San Francisco is een bewoner thuis overvallen en bestolen van 11 miljoen dollar aan cryptovaluta. Het slachtoffer deed de deur open voor een nepbezorger en werd met een vuurwapen bedreigd.



Dat blijkt uit een politierapport dat in handen is van de San Francisco Chronicle.



Onbekend is wie het slachtoffer is en of hij of zij gewond raakte. Het voorval vond afgelopen weekend plaats in de centrale wijk Mission Dolores. De huiseigenaar werd door de nepbezorger met ducttape vastgebonden.



De dader nam een telefoon, laptop en de miljoenen aan cryptovaluta mee. De politie heeft niks bekendgemaakt over eventuele arrestaties.



Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op (rijke) eigenaren van digitale valuta. In Parijs ontsnapte de dochter van een cryptomiljonair in mei nipt aan een ontvoering. Daarbij werd een gestolen bestelwagen met een UPS-logo gebruikt.



In diezelfde maand ontsnapte een Italiaanse miljonair in New York op blote voeten aan zijn ontvoerders. Hij gaf aan wekenlang gemarteld te zijn om zijn bitcoin-wachtwoord op te geven. De politie pakte daarvoor twee mannen op.

