500 jaar oude kasteelmuur in Schotland vernield voor Instagramfoto

"Echt ongelofelijk, maar het is gebeurd." Toeristen in de Schotse Hooglanden hebben recent een gedeelte van een ruim 500 jaar oude kasteelmuur vernield om geen natte voeten te krijgen. Historic Assynt, de organisatie achter het beheer van het gebied, kan het nauwelijks geloven.Volgens de organisatie waren de toeristen op weg om een foto te maken van Ardvreck Castle, een ruïne van een eeuwenoud kasteel. Omdat het op het terrein nogal nat was, deden de mensen er alles aan om maar geen natte voeten te krijgen. Daarbij gebruikten ze stenen die de muur vormden als zogenaamde stapstenen, om zo een grote plas over te steken.Historic Assynt vat de situatie samen: "Enkele bijzondere personen besloten om in plaats van natte voetjes te krijgen maar een 500 jaar oude muur af te breken. Het is ongelofelijk, maar het is echt gebeurd."Na het incident heeft de organisatie alles in het werk gesteld om het muurtje zo goed als mogelijk te herstellen, met succes. De organisatie dankt alle vrijwilligers die meehielpen aan het heropbouwen van de muur en zegt ook donaties aan te nemen.De organisatie heeft daarnaast nog een boodschap voor alle toeristen: "Als je op vakantie gaat en je bent van plan om over een eeuwenoud monument heen te klimmen voor een Instagramfoto, doe het alsjeblieft niet! Dit is onze geschiedenis en iedere keer dat iemand hier overheen klimt, brokkelt steeds een stukje geschiedenis af. Neem foto's zonder te klimmen, laat alleen je voetafdrukken bij ons achter en zorg dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het verleden."