Kan een houten plank Verstappens wereldtitel redden?

In een wereld waar alles draait om perfectie - en waar miljoenen in omgaan - speelt een houten plank misschien wel een hoofdrol. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden na de GP van Las Vegas gediskwalificeerd, wegens een te ver afgesleten plank onder de vloer van hun auto.



Verstappen won de race in Las Vegas en loopt zodoende 25 punten in op het McLaren-duo. Het gat met Piastri is gedicht, terwijl Norris nog maar 24 punten voor staat.



Hoe zit het allemaal precies met die plank - vaak een skid block genoemd? En wat betekent deze wending voor de laatste twee weken van het seizoen?



Stand in de F1 na de GP van Las Vegas en de diskwalificatie van de McLarens

Eerst even een blik op de stand. Verstappens titelkansen leken vergeven, want Norris stond voor vandaag 49 punten op hem voor in het WK. Piastri - in slechten doen - stond nog tussen hen in.



Maar nu staat het WK even flink op zijn kop. "De titelrace ligt weer redelijk open", schat analist en oud-coureur Jeroen Bleekemolen in. "Het is een aardig gaatje, die 24 punten, maar er wacht in Qatar ook nog een sprintrace. Het kan weer."



Er staan nog twee grands prix op het programma dit seizoen, waarin maximaal 58 punten verdienen zijn. Volgende week wordt er gereden in Qatar en het seizoen eindigt in Abu Dhabi, waar Verstappen ooit zijn eerste wereldtitel greep.



Terug naar de plank. Die is van hout, omdat ander materiaal - zoals carbon - niet slijt. Daarmee werkt dat hout dus als een meetmiddel. "Als die plank te dun is, heb je te laag gereden", legt Bleekemolen uit. "En dat levert je voordelen op. Je hebt dan meer aerodynamische grip, downforce zoals het heet. Dan ben je sneller."



Jeroen Bleekemolen met een vergelijkbare plank als in de F1, die onder een racewagen zit waar hij in reed

De autosportbond FIA constateerde na de race dat de plank onder de wagen van de McLarens te ver was weggesleten. Die moet minstens 9 millimeter dik zijn. Bij Piastri gaf de meting links voor 8,96 mm, rechts voor 8,74 mm en rechts achter 8,90 mm aan. Bij Norris was de plaat aan de voorkant 8,88 mm en achter 8,93 mm.



Het is zeker niet voor het eerst dat er coureurs zijn gediskwalificeerd vanwege de plank. "Ferrari bleek in China ook te laag te hebben gereden en werd ook bestraft." Racelegende Michael Schumacher werd in België in 1994 als winnaar van de GP gediskwalificeerd vanwege te veel slijtage aan de vloer.



Achteraf waren er al wat voortekenen dat er tijdens de race iets niet goed zat bij McLaren. "In het slot van de wedstrijd reed Norris plots veel minder snel. Ze kunnen met data tijdens de race al berekenen hoeveel zo'n plank verslijt. McLaren probeerde Norris verdekt te vertellen wat er aan de hand was, want ze wilden de wedstrijdleiding nog niet wakker maken. Ze voelden dus al nattigheid."



Die wedstrijdleiding bleek ook in de smiezen te hebben wat er speelde. En dus mag Verstappen toch weer dromen van zijn vijfde wereldtitel.



"Het is een enorme verrassing, ook dat McLaren deze fout maakt", concludeert Bleekemolen. "Een cadeautje voor Verstappen, want de druk neemt nu echt toe."



Mentaal gaat men bij McLaren twee zware weken tegemoet. "Verstappen rijdt ontspannen, met een vrijblijvend gevoel. Maar Norris en Piastri mogen geen fouten meer maken. Terwijl het bij Norris vanochtend bij de start (hij verloor twee plekken, red.) toch ook al misging. Het wordt héél spannend."

