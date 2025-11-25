Bizarre muurschildering met dode ratten aangetroffen in Amsterdam, politie zoekt informatie

In Amsterdam is donderdag een muurschildering aangetroffen met een "gruwelijk detail", meldt de Dierenpolitie Amsterdam vrijdag op Instagram. Om de afbeelding heen zijn vijf dode ratten aan hun staartjes opgehangen. De dierenpolitie is op zoek naar informatie over de lugubere vondst.Een omstander stuitte donderdag op de Hoogte Kadijk in het centrum van Amsterdam op de macabere beschildering. Op de afbeelding van de dierenpolitie is een omgekeerd pentagram te zien, omcirkeld en aangebracht met rode verf. Aan alle vijf de punten van het stervormige symbool is een dode rat opgehangen."Wij hebben geen idee wat dit voor betekenis of ritueel zou kunnen zijn", schrijft de dierenpolitie bij het bericht. Zo'n vijfpuntige ster is een zeer oud symbool en kan meerdere betekenissen hebben, hoewel een omgekeerde versie alom bekend staat als een symbool voor satanisme.De dierenpolitie geeft aan geen camerabeelden te hebben die de bekladding hebben vastgelegd. "Dus heeft u informatie of heeft u gezien wie dit heeft gemaakt en de dieren heeft opgehangen, horen wij het heel graag", aldus de politie.