Broers vinden extreem zeldzaam stripboek in kelder overleden moeder, levert miljoenen op

Een exemplaar van de allereerste uitgave van de Superman-stripboeken is bij een veiling in het Amerikaanse Dallas verkocht voor 9,1 miljoen dollar, omgerekend bijna 8 miljoen euro. Drie broers vonden het stripboek in de kelder van hun overleden moeder.



Het boek werd in 1939 voor het eerst verkocht voor de schamele prijs van 10 cent, schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN. De strip bevond zich in een kartonnen doos, beschermd door enkele kranten.



Toch was de strip nog in bijzonder goede staat, wat er mede aan bijdroeg dat het voor de recordprijs werd verkocht.



De drie vonden het afgelopen jaar rond de kerst, nadat hun moeder was overleden. De moeder van de drie broers, waarvan de identiteit niet bekend is gemaakt, had in het verleden vaker tegen hun kinderen gezegd dat ze een aantal waardevolle stripboeken had liggen. Maar de broers hadden die uitgaves nooit gezien.



De moeder had de collectie stripboeken samen met haar broer gekocht. Maar omdat haar broer nooit was getrouwd en ook geen kinderen had, werd besloten om de collectie door te geven aan haar kinderen.



Eén van de broers liet in een korte reactie weten dat ze in hun jeugd niet veel hadden, maar dat de stripboeken een 'waardevolle toevlucht' waren. "We hadden elkaar en onze gezamenlijke liefde voor stripboeken."



Het vorige record stond op naam van het stripboek Action Comics No. 1, dat werd vorig jaar voor een bedrag van 6 miljoen dollar verkocht.

Reacties

24-11-2025 21:04:29 allone

Dure strip

24-11-2025 23:42:35 Emmo

Ik heb nog wat Astérixjes en dergelijke liggen. Benieuwd wat mijn nabestaanden daarvoor krijgen.

