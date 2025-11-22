Inwoonster Zenderen wil van dikke boete af: ‘Feest was al afgeblazen’

Een vrouw uit Zenderen heeft een dwangsom van 25.000 euro gekregen, omdat de gemeente haar een illegaal feest verwijt. Zelf zegt ze dat ze alles heeft gedaan om het evenement af te blazen, maar toch kwamen er feestgangers opdagen. Ze probeerde bij de Raad van State in Den Haag de boete van tafel te krijgen.

De gemeente Borne dreigde met een dwangsom, omdat ze vreesde voor een groots piratenfeest van Brekdeer FM eind oktober 2022. Volgens de burgemeester wezen Facebookuitnodigingen van de piratenzender, een geplaatste feesttent en een zendmast erop dat er zonder vergunning een grootschalig feest zou plaatsvinden aan de Elhorsterweg.

Om dat te voorkomen, legde de burgemeester een last onder dwangsom van 25.000 euro op. Het feest ging volgens de gemeente tóch door en daarom moet de vrouw betalen.



De advocaat van de Zenderse stelt dat er helemaal geen sprake was van een openbaar feest. "Het was een besloten bijeenkomst, daar is geen vergunning voor nodig", zei hij. Ook zou er geen enkele link zijn geweest tussen het feest en piratenzender Brekdeer FM. "Op de uitnodigingen stond geen feestadres. Ze hoorden niet bij elkaar."



De vrouw probeerde naar eigen zeggen het feest af te blazen, maar de tentenverhuurder kon de tent niet meer tijdig weghalen. Wel informeerde ze genodigden dat het feest niet doorging en hing briefjes op waar dit op stond vermeld. Toch kwamen er feestgangers. "Om niet iedereen teleur te stellen, is toen maar besloten om het kleinschalig te houden."



De gemeente vindt die uitleg niet geloofwaardig. "Alleen briefjes ophangen is onvoldoende", reageert de woordvoerder van de burgemeester. "Ze had iedereen kunnen wegsturen, maar ze was niet eens op haar eigen terrein aanwezig."

De vrouw uit haar verontwaardiging over een feest dat onlangs werd gehouden door carnavalsvereniging De Angorageiten in Borne, samen met piratenzender Gait FM. De burgemeester had de carnavalsclub eerder al gewaarschuwd dat een vergunning nodig was. Haar advocaat spreekt over "meten met twee maten". De woordvoerder van de burgemeester bestrijdt dat. Het laatste feest bij de Angorageiten zou niet bekend zijn.

De boete voor de vrouw uit Zenderen is nog niet geïnd. De uitspraak van de Raad van State wordt eerst afgewacht. Die volgt binnen enkele maanden.

