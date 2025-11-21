Zweedse man duwt 81 lucifers in zijn neus en vestigt wereldrecord

Een Zweedse man vertelde dat zijn kinderen hem inspireerden om 81 lucifers in zijn neusgaten te stoppen en daarmee een Guinness World Records-titel te behalen.Martin Ströby, 42, vertelde Guinness World Records dat zijn kinderen dol waren op de nieuwste editie van het boek van de organisatie en dat het "zo cool" zou zijn als hij zelf een record zou verbreken."Eerst dacht ik: 'Ik ben nergens goed genoeg in om de beste ter wereld te zijn', maar nadat mijn kinderen me alle verschillende wereldrecords hadden laten zien, begon ik te denken dat ik er misschien wel een zou kunnen vinden die ik kon verbreken. Zo begon de zoektocht naar een geschikt record," zei Ströby.Hij vestigde het record voor de meeste lucifers in zijn neus, dat op 68 stond."Na de proefperiode ontdekte ik dat ik mijn neusgaten flink kon oprekken en tegelijkertijd de pijn van al die lucifers kon negeren, dus ik zou zeggen dat ik een natuurtalent ben," zei Ströby. "Ik heb echter wel geprobeerd een goede techniek te vinden, want lucifers bleven uit mijn neusgaten vallen. Drie ingebrachte lucifers betekenden dat er één of twee uitvielen. Ik heb nog wat proefsessies gedaan en uiteindelijk een techniek gevonden om het aantal uitvallende lucifers te minimaliseren."Hij behaalde uiteindelijk het record met 81 lucifers."Als vader wil ik dat mijn kinderen tegen me opkijken zoals ik tegen mijn vader opkijk, die me meer heeft geleerd dan ik kan opschrijven," zei hij.