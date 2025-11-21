Eerste zoen gedateerd: vond al 21 miljoen jaar geleden plaats

Zoenen begon al zo'n 21 miljoen jaar geleden bij de primatenvoorouders van mensapen. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford en het Florida Institute of Technology wilden het begin achterhalen, omdat zoenen vanuit evolutionair oogpunt geen duidelijk overlevingsvoordeel heeft.



Daarnaast kan zoenen ook nog ziektes verspreiden. Maar toch kussen niet alleen mensen, maar ook chimpansees, bonobo's, orang-oetans en gorilla's allemaal, wat suggereert dat de gewoonte is geërfd van een gemeenschappelijke voorouder.



Wetenschappers in het onderzoek combineerden observaties van primatengedrag met gegevens over evolutionaire relaties om de klok terug te draaien en dateerden zo de eerste kus. Als definitie van kussen hielden de wetenschappers 'niet-agressief mond-op-mondcontact waarbij geen voedseloverdracht plaatsvindt' aan.



Hoe kussen ontstond, blijft onderwerp van discussie, evenals waarom het bleef bestaan. "Sommige mensen suggereren dat seksueel kussen een nuttige manier is om de kwaliteit of geschiktheid van een partner te beoordelen", aldus een van de onderzoekers. "Platonische kusjes dienen wellicht om complexe sociale relaties te doorgronden of om de band tussen mensen te versterken."

