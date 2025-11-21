Bestuurder zet auto stil op snelweg om te gaan vissen: ‘Dit mag dus echt niet’

Een opvallende situatie dinsdagmiddag op de A12 bij Ede. Een automobilist besloot ter hoogte van knooppunt Maanderbroek zijn auto langs de snelweg te parkeren om een hengeltje uit te gooien in de vijver die tussen de rijbanen ligt.



De politie kreeg rond het middaguur een melding dat er mogelijk een auto van de weg was geraakt en in het water terecht dreigde te komen. Meerdere politiewagens werden met spoed naar de locatie gestuurd. Ook Rijkswaterstaat werd direct ingelicht.



Toen medewerkers van Rijkswaterstaat de camerabeelden langs de snelweg controleerden, zagen zij inderdaad een voertuig in de berm staan. Niet in nood, maar met een bestuurder die rustig naar zijn kofferbak liep om daar een vishengel uit te pakken. De man was van plan ‘even te gaan vissen’ in de vijver in de verbindingsboog van de A12 naar de A30.



De vissessie ging echter niet door. Agenten spraken de man aan en stuurden hem weg. Volgens de politie kan het hem alsnog een flinke boete opleveren, omdat stilstaan op de vluchtstrook of in de berm van een snelweg alleen in geval van nood is toegestaan. ,,Dit mag echt niet. Het had dus zomaar een duur dagje sportvissen kunnen worden.”

