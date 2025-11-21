Gen-Z gebruikt nog slechtere wachtwoorden dan 80-plussers

De jongvolwassenen van nu mogen dan wel zijn opgegroeid in een digitale wereld, op het eenvoudigste vlak leggen ze het af tegen 80-plussers. De wachtwoorden die Gen-Z bedenkt, zijn nóg slechter dan die van mensen die voor 1946 zijn geboren. Dat concluderen de makers van Nordpass, een populaire wachtwoordmanager.



Nordpass komt jaarlijks met een lijst van meest gekozen wachtwoorden en de conclusies zijn elk jaar even schokkend. De top tien wordt elk jaar gedomineerd door '12345', '123456' en misschien nog wat verontrustender: 'admin'.



Dit jaar besloten de onderzoekers die top-lijstjes te gaan uitsplitsen per generatie. Zelf hadden ze verwacht dat de digital natives van generatie Z (geboren na 2017) toch wel iets meer mediawijsheid aan de dag zouden leggen dan hun ouders en grootouders, maar het tegendeel lijkt het geval.



Met '12345' op de eerste plaats en '123456' op plek twee, heeft deze generatie exact dezelfde slechte gewoonten als alle andere generaties. Maar waar de 80-plussers vanaf plek 3 tenminste nog enige creativiteit aan de dag leggen, gaan de Gen-Z'ers vrolijk door: '12345678', '123456789' en 'password' completeren de top 5.



De enige creativiteit, voor zover dat kan in een top tien van meest voorkomende zaken, in deze generatie zit bij het wachtwoord 'skibidi' op plek 7. De ouderen doen het schijnbaar dus iets beter, al valt er natuurlijk ook nog een hoop op af te dingen. 'Susana', 'marta' en 'margarita' completeren daar de top 5. Waar je mag aannemen dat dit in veel gevallen de naam van de partner is, is dit natuurlijk ook nog steeds niet bepaald veilig.



Bij de generatielijstjes gaat het om particuliere wachtwoorden. En waar de gevolgen op individueel niveau nog steeds desastreus kunnen zijn als iemands Facebook of TikTok wordt gehackt, zal de maatschappij daardoor nog niet direct ontwricht worden. Dat risico ligt wel op loer bij bedrijfsaccounts. En dan is het verontrustend dat 'admin', dat eerder gebruikt wordt om in te loggen op de beheeromgeving van een bedrijf dan voor iemands insta-profiel, wereldwijd het op een na meest gekozen wachtwoord is en in Nederland zelfs het meest gekozen.



'De boodschap is duidelijk, mensen kiezen voor eenvoud, zelfs als het ten koste gaat van hun persoonlijke veiligheid', concluderen de onderzoekers. Ze sluiten hun jaarlijks onderzoek af met het advies hoe het beter moet: kies unieke wachtwoorden, of nog liever: gebruik een hele zin als wachtwoord, verander je wachtwoord regelmatig, zet tweestapsverificatie aan en als laatste adviseren de mensen achter de wachtwoordmanager: het gebruik van een wachtwoordmanager.

Reacties

Aangezien je tegenwoordig overal wachtwoorden en codes voor nodig hebt, is het logisch dat mensen die niet allemaal kunnen onthouden

