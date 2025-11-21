Waar Maar Raar
«
Gen-Z gebruikt nog slechtere wachtwoorden dan 80-plussers
Onbekende orgelwerken van Bach ontdekt in Brusselse bibliotheek
»
Hoofdverdachte verdwijning Maddie McCann leeft met twee vrouwen in een tentje in een bos: ’Wij zijn zijn helpers’
Een journalist van The Sun heeft de verblijfplaats van Christian Brückner (49) ontdekt in het noorden van Duitsland. De hoofdverdachte in de zaak Mad
lees verder bij De Telegraaf »
allone
21-11-25 - ©
De Telegraaf
Reacties
21-11-2025 10:25:02
allone
Oudgediende
WMRindex: 53.883
OTindex: 96.616
Dat kunnen toch niet echt 2 agenten zijn?
En waarom zou je met deze man in een tentje in het bos willen wonen?
Of zonder hem?!
Andere link
Laatste edit 21-11-2025 10:32
