Hoofdverdachte verdwijning Maddie McCann leeft met twee vrouwen in een tentje in een bos: ’Wij zijn zijn helpers’

Een journalist van The Sun heeft de verblijfplaats van Christian Brückner (49) ontdekt in het noorden van Duitsland. De hoofdverdachte in de zaak Mad

Reacties

Dat kunnen toch niet echt 2 agenten zijn?

En waarom zou je met deze man in een tentje in het bos willen wonen?

Of zonder hem?!



Andere link



