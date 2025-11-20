Eigenaar al dagenlang overleden, hond wacht aan zijn zijde tot politie komt

Honden worden ook wel 'trouwe viervoeters' genoemd. Een hond uit het Brabantse Kaatsheuvel bewees dat maar weer eens. Ondanks dat zijn baasje even geleden overleed, week het dier niet van zijn zijde. De politie ontdekte het dier gisteravond vlak bij het lichaam van zijn overleden eigenaar.



Volgens de politie hadden buurtbewoners melding gemaakt omdat ze de bewoner al enige tijd niet meer hadden gezien. "Waar er normaal gesproken activiteiten in en rondom zijn woning waren, bleef het nu al een tijdje stil", schrijft de politie.



Naar aanleiding van die melding gingen agenten kijken. Een slotenopener van de politie heeft de deur uiteindelijk opengemaakt. Daarop vonden agenten het lichaam van de bewoner, met de wachtende hond in zijn mand vlak naast hem.



Volgens de politie ging het om een natuurlijk overlijden en is er inmiddels een 'passende oplossing' gevonden voor de hond.

