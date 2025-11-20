Waar Maar Raar
jaargang
-24
- laatste artikel
20-11 18:00
-
76964
artikelen -
Voorwaarden & huisregels
Amerikaanse man overlijdt door hamburger
Vrouw en dochter in Oostenrijkse vrieskist gevonden, twee verdachten vast
Brandweerduikers zoeken pop bij oefening, maar vinden lichaam
Bij een oefening van duikers van de brandweer in het Zijkanaal C bij Spaarndam is een lichaam gevonden in het water. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de brandweer onder valt.
De brandweerlieden waren op zoek naar een pop die voor de oefening in het water was gelegd. In plaats daarvan vonden ze een echt menselijk lichaam.
De politie is meteen gealarmeerd. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Duikers van de Dienst Speciale Interventies van de politie hebben het lichaam uit het water gehaald.
Over de identiteit van de overleden persoon is nog niets bekendgemaakt. Op het moment van de vondst was er bij de politie geen plaatselijke vermissing bekend.
Emmo
20-11-25 - ©
NOS Nieuws
Reacties
20-11-2025 12:19:23
Emmo
Stamgast
WMRindex: 70.962
OTindex: 28.782
Realistische oefening. Beetje realistischer dan gepland.
20-11-2025 15:13:01
Grouse
Oudgediende
WMRindex: 5.770
OTindex: 4.897
Was het wel een pop die in het water was gegooid?
