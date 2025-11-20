Brandweerduikers zoeken pop bij oefening, maar vinden lichaam

Bij een oefening van duikers van de brandweer in het Zijkanaal C bij Spaarndam is een lichaam gevonden in het water. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de brandweer onder valt.



De brandweerlieden waren op zoek naar een pop die voor de oefening in het water was gelegd. In plaats daarvan vonden ze een echt menselijk lichaam.



De politie is meteen gealarmeerd. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Duikers van de Dienst Speciale Interventies van de politie hebben het lichaam uit het water gehaald.



Over de identiteit van de overleden persoon is nog niets bekendgemaakt. Op het moment van de vondst was er bij de politie geen plaatselijke vermissing bekend.

Reacties

20-11-2025 12:19:23 Emmo

Realistische oefening. Beetje realistischer dan gepland.

20-11-2025 15:13:01 Grouse

Was het wel een pop die in het water was gegooid?

