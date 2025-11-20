Vrouw en dochter in Oostenrijkse vrieskist gevonden, twee verdachten vast

Een vermiste vrouw en haar dochter uit Oostenrijk zijn na ruim een jaar dood teruggevonden. Een bekentenis van een bevriende collega leidde de politie naar de lichamen, die in een vrieskist verstopt zaten.



De 34-jarige vrouw en haar 10-jarige dochter uit Innsbruck waren vorig jaar juli door familie als vermist opgegeven. De 55-jarige collega kwam als verdachte in beeld toen zijn twee jaar jongere broer meubels van de vrouw online probeerde te verkopen. Ook had de broer juwelen van de vrouw verkocht en was er met haar bankrekening gesjoemeld.



De politie hield de broers lang in de gaten en pakte ze uiteindelijk in juni op. Enkele dagen geleden bekende de oudste broer betrokken te zijn geweest bij de dood van de twee. Bij een huiszoeking werden daarna de lijken gevonden.



Het is nog niet duidelijk hoe de twee om het leven zijn gekomen. Volgens de man ging het om een ongeluk, maar de politie gaat uit van moord.

Reacties

20-11-2025 10:04:19 Emmo

Stamgast



Quote:

Volgens de man ging het om een ongeluk, Bijzonder geloofwaardig: Twee mensen belanden per ongeluk in overleden toestand in een vrieskist. Bijzonder geloofwaardig: Twee mensen belanden per ongeluk in overleden toestand in een vrieskist.

20-11-2025 10:24:00 allone

Oudgediende



En hoe ze gestorven zijn zal nu wel onderzocht worden.

@Emmo : waarschijnlijk beweert hij dat ze door een ongeluk of per ongeluk zijn gestorven. Dat hij ze in de vrieskist heeft gelegd, is idd aannemelijk …En hoe ze gestorven zijn zal nu wel onderzocht worden.

20-11-2025 15:14:41 Grouse

Oudgediende



Het kan maar moord lijkt waarschijnlijker. @allone : Alletwee tegelijk bij een ongeluk?Het kan maar moord lijkt waarschijnlijker.

